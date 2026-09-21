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勞動部長洪申翰昨（20）日搭機前往中國南京，出席21、22日舉行的APEC人力資源發展部長級會議。勞動部表示，21日會議順利閉幕，部長參與過程平順，中國均依照APEC慣例與規定安排。他會中報告提到，在AI與科技創新的時代，也應逐步建立相關指引或風險規範，「以負責任的AI，推動以人為本的治理保障，避免讓勞工權益受損。」勞動部說明，第8屆APEC人力資源發展部長會議在9月21日順利閉幕，洪申翰及代表團會議參與過程平順，中方均依照APEC慣例與規定做相關安排。他說，面對快速變動的勞動市場、人口型態與科技創新，勞工的權利和社會保障都應該與時俱進；職場制度的精進和彈性，可以讓育兒勞工得到支持，進而有更穩定的就業機會與經濟安全，去兼顧家庭與工作，也可讓企業人力穩定；對於平台工作者，也應嘗試進一步優化職災保險等相關保障。而身處國際供應鏈關鍵角色的台灣，科技創新可以帶來新的機會，但在創新過程中，勞工的社會性保障也應該要優化跟進，讓科技發展與勞工權益形成雙贏。此外，洪申翰透過參與這次APEC亞太合作架構，以及人力資源發展部長會議，不論是在正式會議或休息交流的過程中，都更掌握許多值得參考的國際經驗，也在跨經濟體的交流互動中，提高了未來進一步合作的機會。