iPhone 18 Pro系列開賣後，部分消費者反映Simmpo首批保護貼的前鏡頭及動態島開孔尺寸不符，貼合後出現明顯空隙，Simmpo今（21）日發布聲明致歉，坦承產品規格確認及最終驗證環節出現疏漏，受影響消費者可選擇三重補償方案，或申請無理由全額退款。
Simmpo表示，儘管產品上市前已經過多道測試與檢驗，仍未及時發現並修正開孔尺寸問題，責任在於品牌本身。Simmpo執行長許展榕表示，「這次就是我們做錯了」，產品規格原本是最不應該出錯的環節，但公司沒有完成最後一道確認，導致長期支持品牌的消費者承受不佳的使用體驗，對此向消費者致歉。
受影響消費者有兩種選擇 三重補償內容一次看
針對已購買首批iPhone 18 Pro系列保護貼的消費者，Simmpo提出兩種處理方案，可依個人需求擇一：
第一種為保留原訂單並等待新版產品，Simmpo將提供「三重補償」，包括補寄一片符合正確規格的新版iPhone 18 Pro系列保護貼、加贈一片iPhone 18系列藍寶石鏡頭保護貼，以及500元官方折價券。其中，500元折價券僅提供原先在Simmpo官方網站購買的消費者。
第二種則是無理由全額退款。若消費者不願等待新版產品，可申請完整退還款項，不必負擔額外費用。
霧面保護貼會影響Face ID？Simmpo回應關鍵在製程
除了開孔爭議，近期也有消費者關注霧面及防窺保護貼是否可能干擾Face ID辨識，Simmpo說明，並非所有霧面保護貼都會影響Face ID，主要差異在於產品採用的表面處理方式。許展榕表示，目前常見霧面製程包括光學蝕刻與噴砂兩種。光學蝕刻形成的表面結構較細緻，對Face ID所需光學訊號的影響較低；噴砂製程的顆粒感較明顯，則可能干擾光學訊號。Simmpo宣稱，旗下霧面產品採用光學精密蝕刻方式，控制玻璃表面的細微紋理及霧化程度，並經過實機驗證，霧面與防窺產品不會影響Face ID正常使用
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針對已購買首批iPhone 18 Pro系列保護貼的消費者，Simmpo提出兩種處理方案，可依個人需求擇一：
第一種為保留原訂單並等待新版產品，Simmpo將提供「三重補償」，包括補寄一片符合正確規格的新版iPhone 18 Pro系列保護貼、加贈一片iPhone 18系列藍寶石鏡頭保護貼，以及500元官方折價券。其中，500元折價券僅提供原先在Simmpo官方網站購買的消費者。
第二種則是無理由全額退款。若消費者不願等待新版產品，可申請完整退還款項，不必負擔額外費用。
霧面保護貼會影響Face ID？Simmpo回應關鍵在製程
除了開孔爭議，近期也有消費者關注霧面及防窺保護貼是否可能干擾Face ID辨識，Simmpo說明，並非所有霧面保護貼都會影響Face ID，主要差異在於產品採用的表面處理方式。許展榕表示，目前常見霧面製程包括光學蝕刻與噴砂兩種。光學蝕刻形成的表面結構較細緻，對Face ID所需光學訊號的影響較低；噴砂製程的顆粒感較明顯，則可能干擾光學訊號。Simmpo宣稱，旗下霧面產品採用光學精密蝕刻方式，控制玻璃表面的細微紋理及霧化程度，並經過實機驗證，霧面與防窺產品不會影響Face ID正常使用