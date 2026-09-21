阿翔（陳秉立）和老婆Grace結縭近15年，育有二女一子，其中大女兒小泡芙已經是13歲亭亭玉立的少女，昨（20）日Grace在社群平台分享一段母女同框的影片，有網友以失望的口吻說小泡芙長相和阿翔複製貼上，如果能像美女媽媽多一點有多好，讓Grace發聲護女：「像誰都是我的完美女兒！」

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Grace同框女兒　母女被讚宛如姊妹

曝光的短片，Grace一頭長髮披肩，穿黑色平口衣外搭透視白襯衫，襯托雪白肌膚和鎖骨線條，一旁長女小泡芙秀髮過胸，穿淡紫色內搭衣及白色襯衫，流露出些許小女人的韻味，小泡芙做出「變臉」（Face off）的動作，最後母女倆忍不住笑場。

影片一上架，不少網友驚呼小泡芙變得成熟許多，母女倆宛如姊妹，「小泡芙長大了」、「姊妹吧」、「跟媽媽一樣漂亮」、「媽媽撞臉許維恩耶」、「變得好漂亮！真的是女大十八變！」

▲許多網友驚呼小泡芙（右）變得成熟許多，與媽媽Grace宛如姊妹。（圖／Out Of Control Grace IG）
▲許多網友驚呼小泡芙（右）變得成熟許多，與媽媽Grace宛如姊妹。（圖／Out Of Control Grace IG）
酸民嘆女兒像阿翔　Grace發聲護女

大部分網友聚焦在小泡芙的五官長相，「跟爸爸超像的」、「完美遺傳爸爸的可愛酒窩」、「像媽媽也有像爸爸也有綜合體啦！不過很漂亮的」，少數人以揶揄或嫌棄的語氣說：「以為阿翔戴假髮」、「好奇她拿爸爸手機能否解鎖」、「呃...女版阿翔」、「可惜不像媽媽！」

有網友說小泡芙好像阿翔，Grace笑說「像我啦」，有人大嘆小泡芙「完全爸爸復刻...像媽媽多點多好」，對此，Grace親自回覆：「不會啊！我覺得像誰都是我的完美女兒！」

資料來源：Out Of Control Grace IG

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楊穎軒編輯記者

畢業於中國文化大學法律系，從事文字、媒體、新聞工作9年，目前在《NOWNEWS今日新聞》擔任娛樂中心資深編輯，一心想用筆桿做有影響力的事，最愛電影、音樂、閱讀和寫作，希望能為喜歡娛樂新聞的讀者服務。