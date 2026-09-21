阿翔（陳秉立）和老婆Grace結縭近15年，育有二女一子，其中大女兒小泡芙已經是13歲亭亭玉立的少女，昨（20）日Grace在社群平台分享一段母女同框的影片，有網友以失望的口吻說小泡芙長相和阿翔複製貼上，如果能像美女媽媽多一點有多好，讓Grace發聲護女：「像誰都是我的完美女兒！」
Grace同框女兒 母女被讚宛如姊妹
曝光的短片，Grace一頭長髮披肩，穿黑色平口衣外搭透視白襯衫，襯托雪白肌膚和鎖骨線條，一旁長女小泡芙秀髮過胸，穿淡紫色內搭衣及白色襯衫，流露出些許小女人的韻味，小泡芙做出「變臉」（Face off）的動作，最後母女倆忍不住笑場。
影片一上架，不少網友驚呼小泡芙變得成熟許多，母女倆宛如姊妹，「小泡芙長大了」、「姊妹吧」、「跟媽媽一樣漂亮」、「媽媽撞臉許維恩耶」、「變得好漂亮！真的是女大十八變！」
酸民嘆女兒像阿翔 Grace發聲護女
大部分網友聚焦在小泡芙的五官長相，「跟爸爸超像的」、「完美遺傳爸爸的可愛酒窩」、「像媽媽也有像爸爸也有綜合體啦！不過很漂亮的」，少數人以揶揄或嫌棄的語氣說：「以為阿翔戴假髮」、「好奇她拿爸爸手機能否解鎖」、「呃...女版阿翔」、「可惜不像媽媽！」
有網友說小泡芙好像阿翔，Grace笑說「像我啦」，有人大嘆小泡芙「完全爸爸復刻...像媽媽多點多好」，對此，Grace親自回覆：「不會啊！我覺得像誰都是我的完美女兒！」
Out Of Control Grace IG
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曝光的短片，Grace一頭長髮披肩，穿黑色平口衣外搭透視白襯衫，襯托雪白肌膚和鎖骨線條，一旁長女小泡芙秀髮過胸，穿淡紫色內搭衣及白色襯衫，流露出些許小女人的韻味，小泡芙做出「變臉」（Face off）的動作，最後母女倆忍不住笑場。
影片一上架，不少網友驚呼小泡芙變得成熟許多，母女倆宛如姊妹，「小泡芙長大了」、「姊妹吧」、「跟媽媽一樣漂亮」、「媽媽撞臉許維恩耶」、「變得好漂亮！真的是女大十八變！」
大部分網友聚焦在小泡芙的五官長相，「跟爸爸超像的」、「完美遺傳爸爸的可愛酒窩」、「像媽媽也有像爸爸也有綜合體啦！不過很漂亮的」，少數人以揶揄或嫌棄的語氣說：「以為阿翔戴假髮」、「好奇她拿爸爸手機能否解鎖」、「呃...女版阿翔」、「可惜不像媽媽！」
有網友說小泡芙好像阿翔，Grace笑說「像我啦」，有人大嘆小泡芙「完全爸爸復刻...像媽媽多點多好」，對此，Grace親自回覆：「不會啊！我覺得像誰都是我的完美女兒！」
Out Of Control Grace IG