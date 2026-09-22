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由孫藝真、池昌旭主演的韓劇《挑情醜聞》於本月18日開播，在劇中NANA、池昌旭等人有許多裸露床戲，讓劇迷看完之後直說「還以為在看謎片！」這也吸引許多網友開始討論起「大尺度激情戲的韓國作品」，其中《霜花店》、《蘿莉塔：情陷謬思》、《快樂到死》，被說「沒露出，尺度卻比《挑情醜聞》更大。」《霜花店》由趙寅成和宋智孝主演，故事講述高麗王與親衛隊長洪麟關係深厚，為延續王室血脈，王竟要求洪麟代替自己與王后同房，然而洪麟與王后卻在多次接觸中逐漸產生感情，當國王發現兩人背叛後，演變成一場無法挽回的宮廷三角戀悲劇，片中多場親密床戲，不僅在上映前就掀起許多討論，上映至今20年仍在影迷心中留下深刻印象。《蘿莉塔：情陷謬思》更是炸裂，本片由朴海日、金高銀、金武烈主演，同時也是金高銀的出道作，劇情講述一個70歲國民詩人，意外單戀上了一位17歲少女，因此將跟女孩相處的過程寫成了小說，沒想到卻被弟子以為是老少戀，嫉妒、佔有慾、情慾讓三人關係非常複雜，而金高銀在其中更是全裸上陣，讓她一出道就打響名號，成為演藝圈最強新人。最後一部為全道嬿主演的《快樂到死》，故事講述工作能力出色的女性「寶羅」，她跟失業的老公關係越來越差，一次在路上碰到了前男友之後，兩人一發不可收拾，不僅發生關係還默默開始了婚外情，當敏基發現老婆外遇後，心死結束掉她的生命關係。本片一開始就是全道嬿的超激烈床戲，對比正牌老公被裁員窩在書店看書的場景，情感激烈也驚心動魄。