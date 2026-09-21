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▲高雄市區監理所為因應中秋、教師連假旅運之需求，乃由副所長陳天賜帶隊到高雄市三民區建國路沿線的統聯、和欣等客運場站，關心督導業者疏運整備情形。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市區監理所副所長陳天賜(右)高雄市區監理所副所長陳天賜查核駕駛長身分及證件的情形。(圖／高雄市區監理所提供)

▲高雄市區監理所副所長陳天賜(左)督導駕駛長酒測的情形。(圖／高雄市區監理所提供)

交通部公路局高雄市區監理所副所長陳天賜於今(21)日，到高雄市三民區建國路沿線各客運場站，督導疏運整備情形，期中秋連假期間民眾團圓交通安全不打折。高雄市區監理所副所長陳天賜，是由高雄市區監理所運輸管理科科長李作宏等人陪同，到高雄市三民區建國路沿線各客運場站，督導疏運整備情形。高雄市區監理所所長劉育麟表示，今年中秋、教師節連假即將到來，高雄市區監理所為因應中秋、教師連假旅運之需求，乃由副所長陳天賜帶隊到高雄市三民區建國路沿線的統聯、和欣等客運場站，關心督導業者疏運整備情形，確認車輛保養作業及預備車輛調度規劃，務求在假期期間提供民眾安全、順暢的乘車服務。高雄市區監理所副所長陳天賜指出，此次督導重點涵蓋駕駛人資格查核、車輛安全設施是否齊全，包括滅火器、車窗擊破器及輪胎胎紋狀況，也關心預售票販售情形，以確保旅客能安心搭乘、放心出遊。劉育麟並表示，高雄市區監理所秉持「安全第一」的原則，為因應連假期間可能增加的返鄉及旅遊人潮，乃於連假前，到客運場站進行督導查核，以實地瞭解業者疏運整備情形，以及車輛安全維護狀況，並督促業者落實各項安全管理措施，讓民眾能安心返鄉、快樂出遊，與家人共度平安愉快的中秋、教師佳節。劉育麟提醒民眾，出遊前可多利用「公路客運即時動態資訊網」或下載手機APP，隨時掌握公路客運即時動態、發車資訊及預計到站時間，讓行程安排更加便利，而連假期間，公路公共運輸推出多項乘車優惠，相關資訊可至公路局官方網站查詢。