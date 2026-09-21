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啟動內部專案查核機制 化學署：將視司法判決追究民事、行政責任

國立雲林科技大學傳出貪污事件！雲科大教授洪肇嘉承攬環境部化學署委辦計畫，卻涉嫌果同助理及團隊成員以人頭掛名及偽造出勤紀錄等方式詐領計畫經費一案，經檢查官偵結起訴。環境部化學署表示，已採取更換計畫主持人、啟動內部專案查核、 研擬修訂合約預防機制及後續追繳究責等作為。化學署提到，自案件調查初期，就已經主動提供相關經費核銷文件及出勤審查資料，全力配合檢調機關釐清案情。為避免委辦計畫業務推動受到影響，化學署說明，案發後已依據合約規定，要求校方立即撤換該計畫總主持人洪肇嘉，交接給其他具備專業資格學者接手，以確保委辦計畫能如期、如質完成，維護各項業務推動延續性。針對涉案計畫，化學署提到，即刻啟動內部專案查核機制，全面檢視管理與查驗流程。為防範類似事件再次發生，未來各項委辦合約中將增訂更嚴謹的防弊條款，包含增加無預警實地查核與專任、兼任人員抽訪頻率，並嚴格要求出勤與加班紀錄佐證若經專案查核確認有虛報、浮報或遭挪用的詐領款項，化學署說明，將視後續司法判決結果，並依委辦契約及相關法令規定，向校方及涉案人要求全數追繳返還，追究相關人員民事求償與行政責任。