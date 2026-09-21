我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年名古屋亞洲運動會棒球賽事今（21）日開打，首日就上演備受矚目的「台韓大戰」。韓國隊推出王牌郭彬先發對決中華隊，首局就飆出157公里火球。然而在緊張肅殺的比賽過程中，郭彬投球抬手時「腋下露出一塊洞」的畫面被鏡頭捕捉，瞬間引起球迷熱議。到底為何棒球球衣要在腋下開洞？事實上，這項設計不只出現在球員身上，連韓國職棒啦啦隊的制服也行之有年。今日台韓大戰一開局就張力十足，韓國隊先發郭彬展現壓制力，飆出極速157公里的火球。前3局就狂飆6次三振。不過，許多眼尖的網友卻注意到，郭彬每當高舉手臂準備投球時，球衣腋下位置都會露出明顯的洞口。這張「抬手露腋下」的轉播截圖隨即在Threads上掀起討論。事實上，這並非球衣品質不良或撕裂，而是韓職與韓國國家隊球衣行之有年的機能性設計。棒球比賽往往在戶外的高溫環境下進行，且投手投球、野手傳接球或打者揮棒時，手臂都需要極大幅度的擺動。球衣在腋下位置進行特殊剪裁或直接開孔，主要具備兩大機能作用。腋下是人體運動時容易流汗的部位。透過開孔設計或結合網眼布料，能形成空氣對流，在運動員揮臂時迅速帶走熱氣，避免汗水浸濕影響舒適度。傳統球衣在投手投球等手臂大幅度高舉時會產生拉扯感。腋下的開洞剪裁能有效減少布料對關節與肌肉的摩擦，讓投手在丟球時的動作更流暢。這項「腋下開洞」的設計，早已被用在韓國職棒的應援文化中。韓職啦啦隊女孩在舞台上進行長時間高強度的跳舞應援時，制服腋下同樣會設計通風開口，避免女孩們在高溫下汗流浹背或受到衣服束縛。這項細節也曾吸引中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」短今的注意。短今當時特別在社群平台上分享韓職啦啦隊的應援照片，看著對方舉手時透氣通風的制服，讓她忍不住羨慕直呼：「我發現韓國啦啦隊的腋下會開洞，跟投手球衣一樣，我也需要一件。」