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▲為了慶祝本屆亞運首面金牌到手，7-ELEVEN 宣布推出限時 2 天的特惠活動。自 9 月 22 日起至 23 日止，民眾只要持專屬活動 DM 至實體門市並刷專屬優惠條碼。（圖／業者提供）

歡慶金牌時刻！ 7-11 祭出拿鐵買 2 送 2

▲7-11奪金優惠。（圖／業者提供）

▲ 435ml 可口可樂買二送二優惠。（圖／業者提供）

超大雞排免費送！全家官方 LINE 限量開搶

▲全家便利商店也同步推出奪金優惠活動，將於明（ 22 ）日上午 10 時整，透過全家官方 LINE 帳號發送好康。（圖／業者提供）

愛知・名古屋亞運今（ 21 ）日傳來振奮人心的奪牌捷報！中華代表隊的軟式網球混雙組合余凱文與黃詩媛在混合雙打金牌戰中，強碰日本組合上松俊貴與天間麗奈。賽場上歷經 9 局的激烈交鋒，余凱文與黃詩媛最終以 5 比 4 的比數成功力退地主強敵，順利為中華代表團摘下本屆賽會的首面金牌。為慶祝拿下今年亞運首面金牌，超商龍頭 7-ELEVEN 與全家便利商店雙雙祭出奪金限時優惠，7-11推出CITY PRIMA 大杯精品拿鐵買二送二等，，《NOWNEWS》今日新聞也將在本文整理各種奪金優惠。為了與全民同樂， 7-ELEVEN 宣布推出限時 2 天的特惠活動。自 9 月 22 日起至 23 日止，民眾只要持專屬活動 DM 至實體門市並刷專屬優惠條碼，即可享有三大超值好康。活動內容包含 CITY PRIMA 大杯精品拿鐵（不限冰熱）、 435ml 可口可樂，以及奶油或草莓口味的滋露巧克力風味糖果，全數皆享有「買 2 送 2 」的超值回饋。官方特別提醒，相關商品種類與數量將以各門市實際可販售的庫存為準，且該優惠不得與其他活動併用。全家便利商店也同步推出應援狂歡活動，準備用美食犒賞熱情支持的球迷，官方宣布將於明（ 22 ）日上午 10 時整，透過全家官方 LINE 帳號發送好康。屆時民眾只需進入官方帳號的搶券專區，就有機會獲得、精選商品優惠券，以及行動購的 50 元折價券。由於各項優惠券數量相當有限，官方呼籲民眾記得提前設定鬧鐘準時開搶，領完為止，千萬別錯過這波金牌加碼福利。