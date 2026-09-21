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亞洲指標B2B科技專業展COMPUTEX TAIPEI（台北國際電腦展）將於2027年6月1日至4日登場，展覽地點涵蓋台北南港展覽館1、2館、世貿一館及台北國際會議中心（TICC）。面對AI伺服器、AI工廠、邊緣AI與AI機器人快速發展，主辦單位台北市電腦公會（TCA）宣布，COMPUTEX 2027將新增「資料中心與能源基礎設施區」，聚焦AI時代背後的電力與能源需求。根據調研機構 Gartner市場研究，2026年全球AI支出預估將達2.7兆美元，較2025年大增49.5%；2027年全球AI支出規模更可望進一步攀升至3.63兆美元，顯示AI基礎建設市場仍處於高速成長階段。隨著AI應用快速擴張，AI基礎建設需求持續升溫。根據Gartner市場研究，2026年全球AI支出預估將達2.7兆美元，較2025年大增49.5%；2027年全球AI支出規模更可望進一步攀升至3.63兆美元，顯示AI基礎建設市場仍處於高速成長階段。Gartner指出，為因應未來快速增加的AI運算需求，全球對AI優化IaaS、伺服器、運算網路架構、處理器及相關設備的需求仍相當強勁。隨著AI算力需求持續擴大，資料中心的電力供應、能源效率及基礎設施建置，也成為全球科技產業的重要課題。COMPUTEX 2027參展報名辦法已正式公告，線上登錄已於2026年9月21日下午1點開放；完整報名表則將於2026年10月15日下午1點開放廠商上傳。廠商完成資料上傳並收到報名成功通知信，僅代表完成參展申請程序，並不代表已取得參展資格或展位。主辦單位後續將進行資料審核，預計於2026年10月下旬正式公告COMPUTEX 2027參展資格。主辦單位也邀請全球科技廠商踴躍報名，搶搭AI產業快速成長商機，共同布局下一波全球科技產業發展。