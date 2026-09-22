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台南「鍘美藝術節」辦桌超紅！每桌都擺金門高粱「粱芯」太地獄

「主辦單位真的很會玩地獄梗！ 台上在鍘沒良心的，然後台下辦桌喝粱芯」、「超級好笑，看到那瓶酒當場就笑出來，主辦可以去當大公司企劃！」

▲不少網友去參加台南「鍘美藝術節」辦桌活動，結果才剛坐下來，就看到每桌的桌上出現一瓶名為「粱芯」的金門高粱，狂讚主辦單位太厲害。（圖/Threads）

鍘美藝術節是什麼？主辦單位神來一筆端出「粱芯」被讚爆

沒想到本來只是玩笑討論，卻在大批志工募集之下，不到一個月就籌備舉辦完成，參加人員全台各地都有。

完全符合來參加的民眾一起宣洩對負心漢、沒良心觀感的不滿，完全是神來一筆的決定。

▲主辦單位提供的酒水選到「粱芯」這瓶金門高粱，完全符合來參加的民眾一起宣洩對負心漢、沒良心觀感的不滿，完全是神來一筆的決定。（圖/Threads）

「鍘美藝術節」包公鍘陳世美是什麼故事？欺君罔上、拋妻棄子人頭落地

台南最近舉辦「鍘美藝術節」，起因爲前總統陳水扁女兒陳幸妤跟前夫趙建銘離婚風波話題而起，沒想到網友自發性真的舉辦籌備民間自發性傳統戲曲與辦桌盛會，由於750桌開賣就立刻賣光，不少民眾也相當好奇辦桌的菜色到底如何？沒想到參加民眾在社群上瘋傳，主辦單位在每一桌都擺放一瓶名為「粱芯」的金門高粱酒，超級有創意的地獄梗，意外讓該活動更加吻合主軸，台上上演「包公鍘陳世美」，台下喝酒補回「良心」！有不少網友去參加台南「鍘美藝術節」辦桌活動，結果才剛坐下來，就看到每桌的桌上出現一瓶金門高粱，不少賓客看到酒名全部笑出來，因為該金門高粱名為「粱芯」正好跟「良心」同音，直呼：多則貼文按讚數都破萬，不少網友表示：「可惡沒有搶到辦桌，好想去吃吃看菜色」、、「超符合活動主軸，主辦單位超級有創意。」不過是一瓶酒大家為何討論這麼熱烈？這是要從鍘美藝術節的由來講起，該活動全名為「台南文藝負心運動之鍘美藝術節」，原本是Threads上熱烈討論前總統陳水扁女兒陳幸妤跟前夫趙建銘離婚風波話題，網友開玩笑趙建銘就像陳世美一樣是負心漢，應該舉辦鍘美藝術節，活動在台南安平安億停車場舉辦，從18日至22日一連五天的活動，前兩天都是野餐夜，後三天則是辦桌之夜，三天總計750桌火速售完，現場除了吃東西之外，還會透過演出《包公鍘陳世美》等傳統戲曲，融入即興時事梗，沒想到主辦單位提供的酒水竟然選到「粱芯」這瓶金門高粱，陳世美的故事出自傳統戲曲《鍘美案》，是華人文化中經典的「負心漢」代名詞，年輕時家境很窮的他跟妻子秦香蓮結為連理，秦香蓮替他持家、照顧兒女全力支持陳世美考取功名，沒想到陳世美在京城高中狀元，被皇上相中招為駙馬，他為了貪圖榮華富貴，隱瞞自己已有家室的事實，和公主成婚。後來陳世美家鄉遇到大旱，父母雙亡，秦香蓮要進京尋夫，但陳世美為保住駙馬爺位置，竟然拒絕相認趕走母子三人，甚至還派護衛韓琪去暗殺母子三人，韓琪得知真相後不忍下手，最終選擇自刎。走投無路的秦香蓮前往開封府，向鐵面無私的包青天擊鼓鳴冤。包公查明真相後，親自到場施壓帶走陳世美，最終以欺君罔上、殺妻滅嗣等重罪，動用最高級別的「龍頭鍘」將陳世美斬首示眾。