我是廣告 請繼續往下閱讀

49歲本土劇女星李沛綾昔日為民視當家花旦，銳利的眼神和懾人氣場，多飾演反派角色，演過《長男的媳婦》、《飛龍在天》、《市井豪門》、《豆腐媽媽》等八點檔，與富商前夫戴勝利離婚約3年的她，今（21）日突然前往台中警局控訴遭受長期家暴，不僅被前夫掐脖還遭毆打、挨耳光致左耳內出血和聽不清楚、手臂瘀青等，對此，李沛綾的好友兵家綺發文怒斥：「打人的男人豬狗不如！」兵家綺在臉書怒氣沖沖發文：「我真的火大了！如果想要復合就要表現得比以前更好，而不是情緒一來就動手打人。你覺得這樣人家還會給你機會嗎？一個這麼美麗善良的女人，你不疼惜卻像禽獸般的動粗，會動手打女人的男人豬狗不如！最痛恨家暴男！我的姊妹妳別怕，我們隨時都在妳身邊！姊妹力量大！」李沛綾在2023年和從商的戴姓男子結束18年婚姻，原因是前夫的投資黑洞，而李沛綾離婚後仍常常與戴男一起現身聚會，互動就像尋常夫妻，但今天下午李沛綾赴警局控訴前夫家暴，指出男方婚後就出現施暴行為，即便離婚也是如此，且一次比一次嚴重。除了公開驗傷單，李沛綾的委任律師還表示，戴姓前夫在今年1月26日時向李沛綾借款，並簽下470萬本票，本票卻未獲兌現。據《鏡週刊》報導，詢問戴勝利本人，對方一開始先直接掛電話，第二次接起後也是急急忙忙想掛電話，只說了「沒關係、就這樣、沒什麼好說，沒事」，不願多談細節。