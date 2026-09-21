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▲日本傳奇股神醫師病逝 癌末仍重倉翻倍震驚全網（圖／截自X@yhdgj675）

▲癌末醫師寫書給女兒暴賣16萬冊

日本知名麻醉科醫師、同時也是億萬股神的「塔醬」，日前因癌症不幸病逝，享年51歲，消息一出震撼日本財經圈與投資界。他生前僅以50萬日圓（約新台幣10萬元）作為起家本金投入股市，憑藉獨到眼光與紀律，一路滾出高達80億日圓（約新台幣16億元）的驚人身家，堪稱傳奇。即便在抗癌期間歷經多次手術與化療的折磨，他依然堅持每日分析股市，直到生命最後一刻仍未間斷，令人動容。「塔醬」1975年出生於日本兵庫縣，畢業於廣島大學醫學部，生前是一名執業麻醉科醫生。早在1998年就讀大學期間，他就以50萬日圓本金正式踏入股市，專注鑽研價值型股票投資策略。2005年，他的資產首度突破1億日圓（約新台幣2000萬元），到了2013年更已累積至10億日圓（約新台幣2億元），光是每年配息收入就超過3000萬日圓（約新台幣600萬元），投資成果相當亮眼。由於投資收益早已遠遠超過醫師本業薪資，他曾在38歲那年毅然辭去醫師工作，轉為全職投資人。不過，他僅堅持約半年，便選擇重返醫界，並坦言自己平日過於清閒的生活型態，其實並不適合自己，這番真性情的告白也讓不少人印象深刻。此後，他持續在社群平台X上分享企業分析與投資心得，逐漸累積約5萬名粉絲，成為日本財經界頗具影響力的意見領袖。然而人生無常，「塔醬」於2022年確診罹患直腸癌，隔年病情復發，前前後後歷經4次手術，到了2024年，癌細胞更進一步轉移至肺部與肝臟，病況相當嚴峻。當時主治醫師曾告知他，壽命恐怕很難撐過51歲，然而他並未因此意志消沉，反而選擇將畢生投資精華整理成書，留給世人。這本名為《不盯盤、不看線圖，50萬滾出50億：一位癌末醫師寫給女兒的最後一堂投資課》的著作，上市首月便在日本亞馬遜狂銷近16萬冊，一舉榮登暢銷排行榜冠軍寶座。他在書中溫柔寫道，這本書是他「留給兩位心愛女兒的人生禮物與致富指南」，希望能教導女兒們如何靠紀律與邏輯，在景氣不佳的環境中，依然找出真正優質的投資資產。值得一提的是，即便身處生命最後階段，「塔醬」仍未放下對投資的熱情與堅持，他將手中資產重倉投入日韓造船類股，最終成功讓資產翻倍成長，用自己的親身經歷，完美詮釋了何謂真正的價值投資精神，也為他這段傳奇人生畫下令人動容的句點。