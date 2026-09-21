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遠東新（1402）今（21日）公告股權異動，法人董事代表人徐荷芳申報以「贈與」方式轉讓875張、共87.5萬股遠東新持股給丈夫麥瑞爾。遠東新今日股價收在27.85元，若以收盤價計算，這筆贈與股票市值約2437萬元。根據申報資料，徐荷芳此次申報轉讓遠東新持股875張，轉讓方式為贈與，受讓人為麥瑞爾，有效轉讓期間自9月21日起至9月23日止。以遠東新今日收盤價27.85元計算，87.5萬股市值約2437萬元。徐荷芳為遠東集團董事長徐旭東胞妹，目前為裕民航運法人代表人，並擔任遠東新董事；麥瑞爾則為徐荷芳的外籍丈夫。根據遠東新公開資料，徐荷芳畢業於美國西登學院零售業管理系，過去長期投入零售事業，累積豐富零售經驗。徐荷芳過去曾從遠東百貨基層歷練，歷任總經理特助、服裝開發處處長、分公司副理、經理、商品本部副總經理等職務，並於1995年出任遠東百貨總經理。此外，徐荷芳也曾擔任中華民國服裝設計師協會理事長，長期參與零售及服裝相關事業。