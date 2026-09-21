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▲秘魯揭弊女記者選舉造勢遭爆頭暗殺！（圖／截自FB@José Antonio Palacios Obregón）

▲秘魯揭弊女記者選舉造勢遭爆頭暗殺！（圖／截自FB@José Antonio Palacios Obregón）

▲秘魯揭弊女記者選舉造勢遭爆頭暗殺！（圖／截自FB@José Antonio Palacios Obregón）

南美洲秘魯近日爆發一起震驚國際的政治暗殺慘案，一名長期投身揭弊工作的知名女記者，如今轉戰政壇參選省長，卻在街頭競選拉票時遭槍手近距離開槍擊斃，命案背後疑點重重，讓外界高度懷疑與她生前「知道太多秘密」有直接關聯。現年43歲的秘魯知名揭弊女記者波羅（Susy Ysabel Aponte Polo），近年轉戰政壇，代表政黨「安卡什夥伴」參選安卡什省（Áncash）省長一職。案發於當地時間19日中午12時40分許，波羅當時正在西北部卡拉斯市（Caraz）商業區沿街發放競選傳單，並接受媒體採訪，現場氣氛原本相當融洽，沒想到一名男子竟突然拔出手槍，朝她頭部近距離連開數槍。波羅當場中槍倒地、血流披面，送醫途中不治身亡，現場除了波羅本人，同行5名助選人員也在這波槍擊中中彈受傷，場面相當混亂駭人。案發後，當地警方隨即在附近展開追緝，成功拘捕一名29歲委內瑞拉籍男子迪亞茲（Luis Obispo Díaz），並在其身上起出一柄涉嫌用於行兇的手槍。目前案件細節仍待警方進一步偵辦釐清，但外號「中國波羅」（La China Polo）的死者生前背景，也讓這起命案的動機顯得格外撲朔迷離。事實上，這起行刑式槍擊案，外界普遍認為與波羅生前長期揭發司法及警界黑幕的工作背景脫不了關係。早在遇害前9天，也就是9月10日，波羅就曾公開指控秘魯警察刑事調查主管雷沃雷多（Víctor Revoredo Farfán），涉嫌策劃買兇殺害自己。她當時透露，自己是透過三座監獄內囚犯的通風報信，才得知該名警隊高官已對她下達追殺令，她也已在事發前主動向相關部門報警存案，並公開向這名官員嗆聲，要求對方「不要像懦夫般行事」，語氣相當強硬，未料話音剛落沒多久，竟一語成讖。更令人玩味的是，波羅在遇害當天上午，才剛於社群平台上預告，將刊登一篇重磅調查報導，準備公開披露另一名市長候選人涉及的水資源管理及賄賂醜聞，內容一旦曝光，勢必掀起政壇軒然大波，如今卻在報導見刊前，本人就先遭到滅口式暗殺，時間點之巧合，也讓案件背後是否存在「官匪勾結」滅口動機的質疑聲浪迅速升溫。目前秘魯檢警已正式立案，展開全面徹查行動，不過截至目前為止，警方以及先前遭波羅公開點名指控的涉事警界高層，皆尚未就這起謀殺案的具體動機做出任何官方回應，案件後續發展備受國際社會高度關注。