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▲亞運超級循環賽將預賽對戰勝負直接帶入，韓國隊將享有1勝0敗起跑優勢，中華隊則需以0勝1敗展開複賽追趕。（圖／特派記者朱永強攝）

2026愛知・名古屋亞運棒球賽，中華隊首戰以0：5不敵韓國，近兩屆亞運預賽對韓連勝紀錄中斷。儘管如此，中華隊金牌夢仍未提前破滅，只要接連擊敗泰國、香港，仍有望以B組前兩名晉級超級循環賽。不過，預賽對同組晉級球隊的勝負將帶入下一輪；若台韓攜手出線，中華隊一進超級循環賽就先背0勝1敗，打進金牌戰的容錯空間明顯縮小。依照本屆愛知・名古屋亞運棒球賽制規範，預賽8支隊伍分為A、B兩組展開單循環對決，各組排名前2名共4支球隊晉級超級循環賽。中華隊本屆與韓國、泰國、香港同分在B組。儘管首戰對韓吞敗，但只要全隊迅速重整旗鼓，在接下來面對泰國與香港的賽事中發揮實力、穩定過關，預賽戰績將以2勝1敗作收，以B組第2名晉級超級循環賽的形勢依舊非常明朗。因此，台韓大戰落幕後，這場敗仗之所以代價高昂，關鍵在於超級循環賽的競賽架構。大會規程明訂，晉級超級循環賽的4支球隊（A組前2名、B組前2名），。晉級後，各隊僅需與另一組的2支晉級隊伍進行跨組交叉對決。一旦B組最終由韓國與中華隊攜手出線，今晚台韓戰的勝負便將直接轉化為複賽的起跑成績，未戰先享有領先優勢。踏入超級循環賽第一天，戰績便被自動標註為。台韓大戰雖然名義上只是預賽首戰，但實質上早已是超級循環賽的第一輪正式交鋒。超級循環賽最終排名前2名的球隊將晉級金牌戰，第3、4名則進入銅牌戰。若中華隊帶著0勝1敗進入複賽，接下來面對A組兩支晉級隊都能拿下勝利，最終戰績將來到2勝1敗，仍有非常高的機會取得前2名、晉級金牌戰。不過，2勝1敗並不能直接等同「確定晉級」。如果最後出現3隊同為2勝1敗，就台韓戰落敗後，中華隊最大的損失就是容錯空間被大幅壓縮。若超級循環賽跨組兩戰再輸1場，最終最多只能以1勝2敗作收，屆時能否晉級金牌戰就很難完全掌握在自己手中，必須看另外3隊交手結果，回顧2023年杭州亞運，中華隊正是這套規則的最大受益者。當時中華隊在預賽以4：0完封韓國，帶著珍貴的「1勝0敗」進入複賽，隨後穩健擊退中國挺進金牌戰，遺憾的是在金牌戰遭韓國0：2復仇「銀恨」收場。如今在2026年的名古屋賽場上，角色徹底反轉。韓國隊在首戰搶下勝利後，將帶著1勝的巨大安全感前進複賽；中華隊則必須背負著1敗的劣勢展開追趕。