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▲南珉貞舉辦來台後的首次個人生日見面會《南以忘懷》，吸引數百位粉絲到場力挺。台上她首唱中文抒情單曲〈初戀〉，流利的中文咬字與細膩歌聲讓全場聽得如痴如醉。（圖／2S SPOTAINMENT提供）

韓籍啦啦隊女神南珉貞日前驚傳體力不支掛急診，剛迎來 29 歲生日的她，今（20）日於台北三創 CLAPPER STUDIO舉辦個人生日見面會《南以忘懷》，展現敬業精神迅速調整狀態。南珉貞披上白紗演唱中文抒情單曲〈初戀〉，談到日前突發病倒的原因，她坦言近期除了接連籌備新單曲、開展全新 YouTube 企劃外，更面臨摯愛爺爺不幸離世的重大變故，多重打擊讓她身心俱疲，直呼：「有一點消化不了！」台上難掩激動情緒落淚。南珉貞舉辦來台後的首次個人生日見面會《南以忘懷》，吸引數百位粉絲到場力挺。她特別換上夢幻白色婚紗亮相，並首唱中文抒情單曲〈初戀〉，流利的中文咬字與細膩歌聲讓全場聽得如痴如醉。談及歌手初體驗，南珉貞謙虛給自己打了80分，坦言：「第一次以歌手身分站上舞台相當緊張，也不習慣戴耳機聽自己的聲音。」值得一提的是，南珉貞17日才傳出因體力不支緊急送醫掛急診，談到病倒原因，她坦言近期接連籌備新單曲、開展全新 YouTube 企劃，更面臨摯愛爺爺不幸離世，重大打擊讓她身心俱疲，直言：「壓力有點大，有一點消化不了！」不過為了不讓粉絲失望，她仍咬牙撐過，以最佳狀態站上舞台。此次舉辦見面會，南珉貞展現極佳人緣，收穫了來自娛樂圈多位好友的應援，包含林襄、風田、莎莎、Lulu（黃路梓茵）、JUICY、Kesha、柏澄、Tiffany 及布萊恩等皆精心準備了祝賀影片。而經紀團隊 2S SPOTAINMENT 現場也宣布重磅喜訊，官方 YouTube 頻道已正式推出「台韓跨國戀愛實境綜藝節目」，節目特別前往花東海岸與唯美景點取景，記錄跨越語言與文化隔閡的台韓男女，於9/19（六）起正式開播。