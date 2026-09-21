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挪威知名女登山家哈里拉（Kristin Harila）在2023年成功攻頂世界第二高峰K2，刷新世界紀錄，但在事後被爆出攀登過程中跨過倒掛且生命徵象薄弱的雪巴挑夫，遭批見死不救。近期紀錄片曝光一段未公開畫面，儘管哈里拉的登山團隊試圖營救，最終因救援難度過高不得不放棄救援。根據每日郵報報導，2023年哈里拉團隊在刷新世界紀錄的喬戈里峰（K2）登頂之旅中，遇見了一名瀕死的山區雪巴。他們必須決定是放棄任務並盡一切努力將他送至安全地帶，還是繼續向峰頂挺進，當時他們距離打破世界紀錄僅剩最後幾公尺。他們選擇了後者。這個決定隨後對哈里拉引爆了長達數月的批判、謾罵與死亡威脅，也在登山界震撼了各界。如今，一部全新紀錄片公開了此前未曾曝光的震撼畫面，還原了哈里拉團隊發現巴基斯坦雪巴哈桑（Muhammad Hassan）的瞬間，以及他們在最終放棄前嘗試營救他的過程。現年40歲的哈里拉是全球最快完攀14座8,000公尺以上巨峰的紀錄保持人。2023年7月27日，她僅耗時92天便在巴基斯坦的K2完成了這項壯舉。哈里拉在紀錄片《Savage Mountain》中回憶起當時發現該名協作倒掛在山壁上的情景，她表示：「我們看到他的腳被繩索纏住，情況很不對勁。他的肚子和背部都赤裸著暴露在外。」她描述了團隊當時迫切希望靠近營救的過程，畫面顯示其中一名登山者試圖打入冰螺栓固定身形，卻不幸滑落。「大家都擔心整片山壁會塌陷，所以當然沒有人想留在那裡」哈里拉說道，「但我對拉瑪（Lama）說，我們必須做點什麼。」影片捕捉到團隊在黑暗中冒險穿過積雪覆蓋的山坡，試圖接觸這名瀕死協作的艱辛過程。哈里拉的登山夥伴「拉瑪」·雪巴（Tenjen 'Lama' Sherpa）在鏡頭前回憶：「大家都嚇壞了。我把大約10個人扣在路繩上以靠近事故地點。我把他抱起來並握著他的手。我們當時處在一片非常陡峭且極滑的冰坡上，那是個非常危險的地方。」哈里拉表示，團隊最終成功用一條新繩索固定住了哈桑，但她坦言要讓所有人掉頭撤退是不可能的。紀錄片的攝影師加布里埃爾（Gabriel）透露，當他們接觸到哈桑時，他的情況已經極度危急。「他整個凍僵了。沒有氧氣、沒有手套，也沒有穿羽絨連身服。我試著幫他保暖、搓揉他的手指、餵他喝熱水，試圖給他一點安慰」他解釋道。凌晨3點20分左右，就在通過K2最危險的路段之一「瓶頸段」（Bottleneck）後不久，一旁發生了大規模雪崩。哈里拉解釋，當時團隊已有兩名成員先行前往該區域，因此她與拉瑪決定與加布里埃爾分頭行動繼續向上，而加布里埃爾則留在原地陪同哈桑。加布里埃爾隨後回憶道，他當時意識到哈桑生存的希望渺茫，因為情況實在太嚴重了。儘管如此，這名攝影師仍持續設法維持他的生命，甚至把自己的氧氣瓶給了他，直到有人告訴他必須繼續前進、離他而去。天亮後，登山者們已無力回天，最終選擇繼續向上挺進。影片記錄了哈里拉及其團隊抵達峰頂、歡呼慶祝打破紀錄的時刻。然而，這場慶祝以及一段在網路上瘋傳的影片，畫面似乎顯示登山者們正跨過瀕死的哈桑，隨後掩蓋了這項成就，並引發了長達數月針對登山者的網路暴民亂象與公眾謾罵。她在影片中表示：「那段（瘋傳的）影片是在白天的中午拍攝的，當時天色大亮。而我們是在漆黑的深夜發現他摔落的，我們嘗試了好幾個小時救他」；她坦言，他們最大的錯誤是在下山後，沒有第一時間站出來說明完整真相。