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▲黃仁勳證實出席川習國宴！（圖／路透社／達志影像）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日接受CBS專訪，暢談AI末日論、中美晶片管制、資料中心爭議等多項熱門議題，並證實本週將出席川普為中國代表團安排的國宴。黃仁勳更透露，他打算建議習近平，各國應互相分享AI實踐經驗、共同建立全球標準，並期盼美中兩國在軍事及國安領域之外，能盡可能加強合作，發言立場相當引人關注。黃仁勳首先在訪談中，直接駁斥人工智慧（AI）可能在2030年毀滅人類的說法，立場也與美國總統川普主張先落實現有法律、而非急於加強AI監管的說法互相呼應。他表示，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）及OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）對AI安全的關切並沒有錯，但宣稱AI可能在十年內毀滅人類，「既沒有事實根據，也缺乏科學依據」。黃仁勳更斷言，2030年成為世界末日的機率是零，認為恐嚇民眾沒有必要、而且不負責任，他直言：「先做務實的事，然後我們再來討論理論上的問題。但不要連實際的事情都還沒做，就開始討論理論上的問題。」他也呼應川普的立場，認為應優先落實現有法律，而非急於制定新的AI監管規定，甚至質疑部分業者要求加強監管，背後動機可能只是希望藉此規避現有法律責任。談及阿莫戴主張應禁止向中國出售先進AI晶片及半導體製造設備一事，黃仁勳態度強硬，直言自己「完全不同意」全面禁止中國取得美國產品的主張。他表示，美國最先進的技術理應優先供應本國企業，但美國AI產業各環節都應積極爭取全球市場商機，不該輕言放棄。黃仁勳更兩度強調：「我們的商業機會，不是他（阿莫戴）可以擅自放棄的。」強調美國企業應積極對外競爭、爭取全球市場份額，同時他也特別點出，輝達旗下Vera Rubin架構的技術水準，領先中國同業至少好幾年，展現十足信心。黃仁勳同時證實，將出席川普為中國國家主席習近平舉辦的國宴。被問及若有機會與習近平當面討論AI安全議題，會提出什麼建議時，他表示，會建議各國在AI技術從實驗室走向實際應用的關鍵階段，彼此分享最佳實務經驗，甚至攜手制定全球性的產品標準。他進一步指出，中國同樣希望能安全發展AI並實現繁榮，這點與美國的願景其實相當一致。除了軍事及國家安全等確實無法合作的敏感領域，他認為兩國應盡可能在其餘各面向加強合作，尋求互利共贏。針對近來美國民眾反對在自家社區興建資料中心的聲浪，黃仁勳也坦言，業者確實應該更早與當地居民展開溝通，並協助改善電網、道路及學校等基礎建設，甚至進一步協助降低居民的稅負與電費負擔，展現企業社會責任。他透露，新一代資料中心的冷卻系統已能達成循環用水，大幅降低整體冷卻用水需求；業者同時也應積極投資發電設施，協助強化當地電網韌性。黃仁勳強調，資料中心對電網的貢獻，其實不僅能提高電網韌性，還能有效降低整體電力成本，這與外界普遍擔憂「資料中心恐推高電價」的看法恰恰相反。最後，黃仁勳將資料中心比喻為一種全新型態的製造業，強調AI工廠正在將能源與資料轉化為智慧結晶，同時也正為美國創造大量建築工人、電工及其他藍領就業機會。他認為，這波發展浪潮堪稱美國數十年來難得一見的「重新工業化」契機，對美國整體就業市場與產業結構，都將帶來深遠而正面的影響。