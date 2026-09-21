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▲台灣港務公司高雄港務分公司舉辦中秋藝術創作公益活動。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司高雄港務分公司舉辦高港愛無限月圓福壽全中秋藝術創作公益活動，陪伴長輩共創藝術時光。(圖／高雄港務分公司提供)

台灣港務公司高雄港務分公司於今(21)日，在高雄市立旗津醫院設立之C級巷弄長照站─旗津福壽巷弄站，舉辦高港愛無限月圓福壽全中秋藝術創作公益活動，陪伴長輩共創藝術時光。台灣港務公司高雄港務分公司高港愛無限月圓福壽全中秋藝術創作公益活動，是由高雄港務分公司人員到高雄市立旗津醫院設立之C級巷弄長照站─旗津福壽巷弄站，進行中秋藝術創作公益活動。台灣港務公司高雄港務分公司總經理林春福表示，高雄港務分公司持續推動關懷在地長輩的公益行動，乃於今(21)日中秋節前夕，到高雄市立旗津醫院設立之C級巷弄長照站─旗津福壽巷弄站，舉辦中秋藝術創作公益活動，陪伴與會長輩共創藝術時光。林春福說，高雄港務分公司人員到高雄市立旗津醫院設立之C級巷弄長照站─旗津福壽巷弄站，透過精心設計的節慶藝術手作，陪伴在地長輩共度中秋佳節，讓與會老人家在輕鬆溫馨的互動中體驗手作樂趣，切實感受到來自高雄港務分公司的暖心陪伴。高雄港務分公司總經理林春福指出，企業社會責任不應僅止於資源挹注，更關鍵的是深耕在地、實際走入社區，此次中秋藝術創作公益活動，以中秋佳節為主題，規劃應景的藝術手作體驗，由港務志工一對一熱情陪伴長輩發揮創意、動手創作，並在交流中傾聽長輩的生活點滴，不僅為長者日常增添豐富色彩，更提前感受濃厚的團圓過節氛圍。在活動現場氣氛溫馨熱絡、笑聲不斷，長輩們在志工輔導下揮灑創意，完成獨一無二的節慶作品，並熱情分享生活趣事，對港務志工而言，每一次的互動都是深化與社區情感連結的珍貴機會。林春福並指出，高雄港務分公司繼端午佳節前到該據點舉辦高港愛無限好運龍粽來活動後，高雄港務分公司再次走進旗津福壽巷弄站，以多元節慶主題延續這份不間斷的愛與關懷。林春福強調，高雄港與旗津區緊密相依，共榮共存，更共同承載著高雄港的歷史脈絡與居民的生活記憶，高雄港務分公司未來將持續結合節慶文化、公益關懷與在地夥伴資源，深入社區服務居民，讓高雄港的力量不僅傳遞至世界各地，更能深耕在地、傳遞溫暖，積極落實港心守護在地共好的永續發展理念。