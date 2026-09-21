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球鞋「神秘小孔」用途曝光！一堆人都穿錯過

▲運動鞋最上方平行的兩個鞋帶孔，可以用來達成「鎖結式綁法」，為雙腳提供一致又舒適的包覆感。（圖／翻攝Illumiseen）

運動鞋帶正確綁法出爐了！多餘鞋帶孔竟是防扭大功臣

▲完成「鎖結式綁法」後，再進行一般的綁法，就能在腳踝周圍形成更牢固的固定效果。（圖／翻攝母子鱷魚臉書）

天天穿出門的跑步鞋，你真的有穿對嗎？許多人穿上綁鞋帶的運動鞋時，總會發現最上方的兩側會多出一個平行的鞋帶孔，但許多人通常根本不知道怎麼使用。事實上，這個看似毫無用處的多餘孔洞，其實隱藏著超實用的護腳功能。知名球鞋品牌母子鱷魚也詳細教學正確使用它的鞋帶綁法：「有效防止扭傷！」日前論壇Dcard上有網友發文提問：「想問一下大家穿鞋帶時會穿最後一個洞嗎？」，他表示自己實在不清楚球鞋的穿搭規則，但每次串鞋帶到最上方後，最後一個球鞋孔的位置反而比倒數第二個還要低，如果要穩住腳踝，那綁到倒數第二格就夠了，因此不懂最後一洞存在的意義。事實上，這個平行的鞋帶孔並不是製鞋廠的多餘設計，而是超級有用的存在。ASICS跑步鞋專家山姆霍普（Sam Hopper）曾解釋，這個額外的鞋孔能幫助跑者將腳後跟穩固地固定在鞋內。「這個額外的鞋帶孔可以綁出一種更具支撐力的綁法，提供更穩定的包覆效果。」當鞋帶從這個孔穿入時，會形成一個小環，然後將另一側的鞋帶穿過這個環，完成「鎖結式綁法」，隨後再進行一般的綁法，就能在腳踝周圍形成更牢固的固定效果，為雙腳提供一致又舒適的包覆感。針對球鞋、運動鞋上常常多出來的平行鞋帶孔，知名鞋履品牌「母子鱷魚」曾發文分享科普實用冷知識，官方指出，鞋子最上面的小洞絕對不只是裝飾品，而是跑步與運動鞋特有的隱藏功能，這個設計的真正用途在於固定腳踝與增加包覆性，只要正確穿繫，就能讓雙腳不易在鞋內滑動，進而大幅減少運動時發生扭傷的風險。至於最上面平行的鞋帶孔洞該如何正確使用？「母子鱷魚」也透過影片示範，其實綁法非常簡單，完整步驟如下：母子鱷魚也補充，這樣一來，你的鞋子會更牢固地貼合腳踝，不僅跑步更穩，就算不小心被人踩到鞋跟，鞋子也不容易脫落！不少網友看完多出來的鞋帶孔的真實用途之後，也紛紛大讚「太實用了」，還有許多過來人也認證：「我腳出問題去找物理治療師 他教我這個 差很多喔」、「之前知道後，照著綁，真的有差」。