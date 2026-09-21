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▲何欣純後援會發出的台灣小吃餐盒，有炒麵、滷蛋、香腸和油豆腐，各界熱烈討論餐盒的「行情」是否踩到選罷法紅線。（圖／江和樹提供，2026.09.21）

炒麵餐盒爭議延燒 何欣純宣布親子活動喊卡

江和樹追問標準是否一致 憂活動喊卡衝擊表演團體生計

民進黨台中市長參選人何欣純上週六造勢活動提供「炒麵餐盒」，遭民眾黨台中市議員江和樹嘲諷「跟著『信賴台灣』走，相信一定會沒事」，引發各界熱議。儘管何欣純競總解釋，提供適度茶水、餐飲並未違反法務部載明的標準，但正反看法不一。何欣純今（21）日晚間在臉書宣布，為免產生不必要的誤解與聯想，規劃中的「親子童樂列車」系列活動將全部暫緩。彰化縣議長謝典霖議會辦桌事件衍生的全國「謝典霖效應」持續擴大，藍、綠、白陣營皆有參選人因此取消活動、收回已送出的中秋節摸彩品。民眾黨台中市議員江和樹19日揭露，何欣純在本命區大里成立後援會時，支持者人手一個炒麵餐盒，光是其中的香腸與滷蛋，價格就超過30元。後續更有政治網紅以台中市物價估算，該餐盒價值可能落在80至105元之間，早就超過規定的30元。何欣純競選總部則解釋，選舉造勢活動提供民眾適度茶水、餐飲，且未逾越社會常情，不構成賄選，是法務部所載明的標準，呼籲特定人士不必刻意帶風向、污名化正常造勢活動。然而，「綠能、你不能」的質疑聲浪仍持續在網路延燒。何欣純今晚透過臉書發布活動取消通知，表示原訂9月26日在潭水亭觀音媽廟舉辦的「鼓動台中、親子嘉年華」，因近期相關新聞事件，為免產生不必要的誤解與聯想，團隊審慎討論與評估後決定取消，後續規劃中的「親子童樂列車」系列活動也同步暫緩。她強調「活動可以暫停，但對孩子與家庭的關心不會停止」，未來仍會持續關心台中親子家庭，努力打造讓孩子開心成長、家長安心生活的快樂城市。消息曝光後，支持者紛紛留言表達不滿，有人批評「有人為了一盒炒麵，把事情放大、大驚小怪！」也有人認為「為什麼要取消？親子活動不要送東西就好啦！」另有網友將矛頭指向江和樹，質疑「台中某某議員，自己一直花錢辦親子活動。」江和樹表示，自己長期舉辦親子活動，並非只有選舉年才辦，更何況他本人也取消12場活動。他強調揭發餐盒爭議的目的，是希望執政黨提出明確標準，不要讓所有人陷入草木皆兵的狀態。江和樹指出，彰化檢方認定謝典霖的辦桌是「千元宴」，且有對價關係，民眾都能理解；法務部表示30元並非絕對標準，他也同樣理解，但問題在於，為何新北有人在父親節舉辦義剪、提供豆花給民眾吃，就被查辦賄選？若執政黨始終無法解釋清楚，加上各地檢署執法標準不一，哪個候選人不會感到害怕？江和樹表示，親子活動喊停，影響的不只是一般民眾，地方表演團體的生計也可能受到衝擊。他呼籲相關單位釐清活動提供餐飲、物資與服務的界線，讓參選人、民眾及活動業者都有可依循的明確標準，避免因規範不清而導致各地活動全面收縮。