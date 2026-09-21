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高雄市三民區保源鼎盛關懷弱勢社區發展協會理事長辜保源投入里長選戰。近日獲四年前參選鼎盛里里長的王緩表態力挺，兩人也同框錄製短影音。王緩面對鏡頭說四年前出來選鼎盛里里長，差一點點就當選，感謝里民的愛護與照顧，今年她考慮年事已高，剛好自己的好弟弟辜保源接棒登記參選，希望鄉親住戶全力支持他，讓他有機會為大家做事。辜保源對王緩大姊的支持表示感謝，也很欽佩她四年前勇於站出來選里長，雖然最後未能如願， 但這次換他來傳承，承蒙王大姊願意無私站出來相挺，他一定會努力打好這場仗。辜保源表示，這一次要面對的是已經當了二十多年的老里長，他一定會全力以赴、堅持到底，秉持公平公正公開的選舉規定，達成為里民奉獻服務的目標，請大家作最有力的後盾，讓鼎盛里更進步、更幸福。不少支持者關心選前的造勢活動，辜保源指出，預定11月14日晚上6點36分到8點半舉辦「未來4年鼎盛改變」說明會，當天晚上辜保源也會親自演唱他請著名音樂老師寫的多首競選新歌，其中包括競選主打歌「用心拼」代表他一生奮鬥的心路歷程，剛拍攝完的MV同樣會在現場同步播放。