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高市警局交通大隊為降低交通肇事率及死亡率，將宣導目標，由學校再擴大至科技廠，加強對科技園區的工程人員宣導，18日攜手先進封測大廠日月光於廠區攝影棚舉辦交通安全宣導直播活動，希望透過線上直播串聯廠區各單位，讓員工同步參與，將交通安全觀念融入日常通勤，持續打造安全職場環境。深化汽機車防禦駕駛與停讓文化。這邊次直播由交通警察大隊副大隊長蘇金良與日月光副總經理王盟仁共同出席，聚焦「機車防禦駕駛」及「交通安全月－機車安全、停讓文化」兩大主題進行交流。日月光副總經理王盟仁表示：「員工是企業最珍貴的資產，通勤安全更是我們責無旁貸的責任。非常感謝高雄市交通大隊走入廠區，透過專業且生動的直播互動，將防禦駕駛觀念深植每位同仁心中，共同守護員工通勤安全。」直播中也針對機車族日常通勤常見風險進行提醒，包括騎乘時專注路況、不分心駕駛、與前車保持適當安全距離、遠離大型車視野死角，以及雨天提前預判、減速慢行等，鼓勵員工將防禦駕駛觀念落實於每日通勤。除了交通安全宣導，活動也特別介紹日月光「二園區交通改善企業捐贈案」。日月光長期重視員工通勤安全，除持續推動交通安全教育，也透過實際行動協助政府改善廠區周邊交通環境，投入相關號誌建置與交通改善，在守護員工通勤安全的同時，也兼顧園區周邊民眾用路安全，展現企業與政府攜手推動交通安全的具體行動。高市警局交通警察大隊表示，交通安全需要政府、企業及全民共同參與，未來將持續結合企業資源，推動多元交通安全宣導，透過公私協力擴大宣導觸及，共同營造安全、友善的道路交通環境。