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59歲王祖賢2004年拍完《美麗上海》就宣布淡出演藝圈，息影22年後的她近日首次受訪，不僅否認了當年傳她因為「情傷」才退出演藝圈一事，還公開了當年讓自己一舉爆紅的《倩女幽魂》拍攝秘辛。王祖賢近日登上新浪訪談節目《互相關注》，首次回應當年息影後，外界認為她因為情傷才退出演藝圈，她直接說：「其實不是，那只是他們在傳說的一個故事。」雖然沒有細說原因，不過倒是否認了外界傳聞。同時王祖賢也揭開電影《倩女幽魂》的選角秘辛，當年這部電影讓她一舉成為「永遠的聶小倩」，不過她透露，其實這個角色是自己毛遂自薦爭取，只是最初並沒有獲得導演徐克認可。關鍵時刻，是施南生給了王祖賢機會，「否則在徐克那邊就否定了。」談到這位貴人，她大讚對方是「女中豪傑」，不僅英文好、做事果斷，規劃能力還特別強，在她心中就是女神的存在。值得一提的是，息影22年的王祖賢怎麼會願意接受這次訪問，明明當初主持人只是開玩笑希望王祖賢上節目，沒想到製作單位真的跑到加拿大尋找女神，面對這次回歸鏡頭前，她也笑說：「緣分到了的時候，是抵擋不了的。」