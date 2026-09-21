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2026年名古屋亞運棒球賽預賽首戰上演台韓大戰，中華隊全場只打出2安打，但合庫20歲業餘小將林佾葳，面對準經典賽陣容的韓國，先發主投5局僅失1分非自責分，無法想像是當年中職選秀落選的球員。林佾葳賽後透露，想把自己練強以後再次挑戰中職，「原本就說給自己3年，今年剛好第3年，我想要中選國手，提升自己的實力再去選，剛好今年都有辦到。」林佾葳首局首打席面對韓職巨星金倒永就投出三振，他透露自己其實有點緊張，尤其又是面對強大的韓國，但就照著捕手與教練配球策略，「勇於對決、相信自己的球路。」林佾葳本場主投5局僅失1分非自責分，用球數甚至比韓國王牌郭彬還少，回顧本場失掉的唯一1分，林佾葳認為今年表現不錯，給自己85分，「學長和教練一直提醒我，叫我穩住、專注在下一個打者，不要被影響。」從2024年高中畢業中職選秀落選，到後續加入合庫練球，循序漸進培養身體素質，如今戰在亞運舞台上發光發熱，林佾葳坦言，當初就是給自己3年時間拚，「今年剛好第3年，我想要中選國手，提升自己的實力再去選，剛好今年都有辦到。」林佾葳直言，現在就是有沒有球隊接觸，明年打算投入中職選秀。