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中華隊被韓國完封 明戰泰國推出黃玠瀚

名古屋亞運棒球項目預賽開打，中華隊今（21）日交手韓國0：5先吞一敗，還面臨晚接早比賽，12小時後、明天中午就要面對泰國，推出中信兄弟「火球男」黃玠瀚先發，中華隊得全力搶勝，若輸給泰國恐提前淘汰。中華隊此役派出20歲業餘投手林佾葳擔任先發奇兵，主投5局、僅在第2局因為高飛犧牲打失掉1分，表現可圈可點，可惜中華隊打線全場被壓制，職到第九局才敲出安打，終場0：5輸球，在關鍵戰役先吞1敗。中華隊輸球後，明天中午12點改在豐橋棒球場交手首戰逆轉擊敗香港、與韓國同樣1勝的泰國，中華隊隊史從未輸過泰國，儘管受到體能考驗，但拿下預賽首勝機率仍大。中華隊交手非棒球強權泰國，推出22歲火球男黃玠瀚先發，他於今年中職選秀會第4輪被中信兄弟挑中，但目前尚未在一軍有登板紀錄。中華隊若能順利擊敗泰國，23日面對香港只要贏球，至少確保與韓國攜手挺進超級循環輪，先吞1敗的中華隊若想晉級，面對日本、中國都有輸不得壓力。