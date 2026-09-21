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▲天慕 LE CIEL 嚴選日本 A5 和牛與北海道干貝，打造兼具高空景觀與精緻餐飲的用餐體驗。（圖／天慕 LE CIEL提供）

▲天慕 LE CIEL從高空晚餐、微醺到歡唱一次滿足，好友聚會、生日慶祝都能一路玩到夜晚。（圖／天慕 LE CIEL提供）

武賞餐飲集團首度南拓插旗高雄，於承億酒店 24 樓推出全新餐酒品牌「天慕 LE CIEL」，將高空景觀、精緻餐食、創意調酒、週末 DJ 與現場駐唱，以及 KTV 私人包廂集結於同一空間，打造從晚餐一路延伸至深夜的全新聚會選擇。「LE CIEL」在法文中意指天空，中文名「天慕」則將高空天際與夕陽「暮」的意象揉合其中。品牌以「從夕暮到夜色，在天際之上，趨之嚮往，遇見心之所慕」為核心，希望讓賓客不只是上樓看風景，而是在天空色彩轉換的過程中，完整享受一頓飯、一杯酒與一場聚會。天慕特別於每週五至週日固定安排 DJ、駐唱及多元主題演出。由前PS女孩隊長的啦啦隊女神廖小安（Ann）出任藝術表演總監，參與節目、藝人合作及表演內容規劃，打造高空娛樂新地標。不同於只以酒水與夜景為主的高空酒吧，天慕 LE CIEL 將餐點也拉到主角位置。菜單從適合分享的前菜、炸物，到義大利麵、燉飯與排餐都有完整選擇，單點餐食約 NT$150 起，主食與排餐約落在 NT$350 至NT$1,450 之間。前菜可選「法式鴨肝慕斯・百香果果醬」、「鑄鐵鍋蒜香鮮蝦」；想吃得更有飽足感，則有「炙燒干貝・檸檬奶油燉飯」與「日本和牛・牛肝蕈釜飯」等選擇，無論約會或多人聚餐都能輕鬆共享。排餐則從台灣食材一路延伸至高級肉品，包括「屏東振聲鴨・京醬紫蘇梅」、「南法海岸紙包龍虎斑」、「碳烤澳洲和牛上蓋」及「炭烤日本 A5 和牛・北海道干貝」；餐後還可用「焦香法國吐司・松露冰淇淋」收尾。酒單除了 Aviation、Daiquiri、Old Fashioned 等經典調酒，也以台灣食材、茶香與意想不到的風味組合發展原創酒款。想把聚餐直接延長成歡唱局，也不用再另外找續攤地點。天慕 LE CIEL 設有 KTV 私人包廂，開幕更推出聚餐歡唱方案，2 小時 NT$2,888 起，還可折抵$1,000 餐飲消費。從高空晚餐、微醺到歡唱一次滿足，好友聚會、生日慶祝都能一路玩到夜晚。天慕 LE CIEL 目前已開放 Inline 線上訂位，民眾可提前預約。