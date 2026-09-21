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2026愛知・名古屋亞運女子足球小組賽最終輪今（21）日登場，中華女足迎戰上屆金牌日本，最終以0：4落敗，無緣以分組第一晉級。不過，中華隊前兩戰已先後擊敗越南、泰國，累積6分，仍以E組第2名晉級8強。依照大會賽程，中華隊將在9月25日對上F組第1名北韓，淘汰賽一開始就碰上亞洲傳統強權。面對世界頂級水準、團隊傳控體系極為成熟的日本女足，中華隊從開局便承受了巨大的防線壓迫。比賽開打僅6分鐘，日本隊便透過快速禁區滲透製造犯規，獲得12碼罰球機會，由名將寶田紗織操刀主罰命中，迅速取得1：0領先。落後的中華隊試圖穩住防線，但在第18分鐘，日本隊再次展現流暢的邊中配合撕開邊路，前鋒神谷千菜在禁區內搶點接應得手，將比分擴大為2：0。上半場日本隊牢牢掌控球權與節奏，中華隊在中後場面臨高位逼搶的情況下，出球路徑多次受阻，只能透過零星的長傳反擊尋找空檔，未能創造出具威脅性的射門機會。易邊再戰，掌握絕對主動權的日本隊並未放緩進攻節奏。第50分鐘與第57分鐘，日本隊利用中華隊防線退守時的重心切換與肋部空隙，接連攻破球門，在短時間內將比分拉開至4：0。面對大幅落後，中華隊教練團隨後進行換人調整，試圖加強中場攔截強度並提升前場的反擊速度；然而日本隊在中後場的控球調度與二次防守極為嚴密，始終未給中華隊反擊前鋒太多持球推進的空間。終場中華女足便以0：4敗下陣來，吞下本屆賽會的小組賽首敗。日本隊最終展現了統治級戰力，先後以8：0痛宰泰國、8：0大勝越南，再加上4：0擊敗中華隊，以3戰全勝、狂轟20球且1球未失的完美戰績強勢拿下E組龍頭。儘管最後一戰不敵日本，但中華女足在此役開打前，早已憑藉前兩場的頑強表現鎖定了出線資格。首戰面對近年進步神速的東南亞勁旅越南，中華隊在激戰中以2：1搶下關鍵開門紅；次戰碰上泰國，則靠著田中麻帆把握住全場關鍵機會打入致勝球，以1：0力克強敵。前兩輪直接搶下滿額的6分，讓中華隊即便在面對世界級的日本隊時落敗，依然穩居E組第2名，順利達成賽前設定從小組賽突圍的基本任務。闖進8強後，真正的硬仗才正要開始。本屆亞運女足共有12隊參賽，3個小組取各組前2名加上2支成績最佳的第3名挺進8強。依照大會排定的籤表，在今日結束的F組焦點大戰中，亞洲兩大強權北韓與韓國戰成1：1平手，兩隊戰績同為2勝1和累積7分；然而北韓憑藉小組賽期間瘋狂的進攻火力，，力壓韓國奪下F組榜首。這意味著，中華女足在淘汰賽首輪就將直接撞上球風極其強悍、身體對抗性十足的北韓隊。