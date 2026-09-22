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統一7-ELEVEn獅「台灣轟炸機」陳鏞基20日迎來「鏞不止步」引退賽最終戰，為生涯畫下句點。陳鏞基的風範不僅贏得跨隊球迷的敬佩，他在私底下的溫暖與提攜，更是讓中職學弟們對他敬愛有加的主要原因。前統一獅球員鄧志偉近日便分享了一段關於「基哥」雪中送炭的感人往事，揭開了這位傳奇球星在休息室裡的暖心面貌。鄧志偉回憶，2011年選秀會結束的隔天，他就接到球團電話，要求南下跟著球隊前往墾丁開訓。當時的他，只是一名在航空城棒球隊領著2萬8千元月薪的年輕人，毅然決然辦理離職並南下報到。然而，在尚未正式簽約前，鄧志偉處於沒有薪資的狀態，身上的積蓄也所剩無幾，最慘的時候，中餐與晚餐幾乎只能各吃一包泡麵勉強度日。不知道是察覺了鄧志偉經濟拮据，還是單純出於前輩照顧後輩的心意，陳鏞基在那一個多月裡扮演了老大哥的角色。鄧志偉表示，當時幾乎天天都會接到基哥的電話，接起來總是短短的幾個字：「走，出發了！」隨後，陳鏞基便帶著他去吃熱炒、串燒、燒烤等各式各樣的餐廳，且每一頓飯全都是陳鏞基買單。對於當時身無分文的鄧志偉來說，這無疑是真正的雪中送炭。直到鄧志偉終於領到職棒生涯第一筆薪水，他才主動開口約了陳鏞基，回請這位照顧他的前輩。鄧志偉感性地表示：「這份恩情對於他來說可能是小事，但是對我來說是永遠忘不了的回憶。」陳鏞基的這份暖心不僅幫助了鄧志偉度過難關，更在統一獅隊內化作了傳承的優良文化。鄧志偉提到，後來每年有新秀學弟加入球隊時，他也開始效法基哥，用同樣的方式去請客、照顧剛進職棒的小老弟。而在陳鏞基引退賽上哭成淚人兒的捕手林岱安，正是當年受過鄧志偉這般照顧的學弟之一。