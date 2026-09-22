2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會持續進行，中華代表團9月22日迎來另一波密集賽程，從射擊、武術、空手道、擊劍到游泳都有獎牌機會。巴黎奧運射擊銅牌名將李孟遠將與張峯齊、王漢樽出戰男子定向飛靶個人及團體賽，其中團體賽當天直接決定獎牌；羽球男、女團體則分別在8強迎戰泰國、印尼，力拚4強席位。此外，簡慧萱領軍空手道女子團體形、王星皓出戰男子400公尺個人混合式，中華棒球隊也將在中午迎戰泰國。此外，截至9月21日晚間最新獎牌榜，中華代表團已累積1金3銀2銅、共6面獎牌，暫居第7名；中國以23金高居榜首，日本與南韓分居第2、第3。
🟡本文重點摘要
📍9月22日中華代表團完整賽程
📍李孟遠領軍男子定向飛靶 個人、團體雙線爭牌
📍羽球女團8強碰印尼、男團強碰泰國
📍簡慧萱領軍女子團體形 空手道再拚獎牌
📍武術南拳南棍全能決賽 劉昌閔、黃文聖出擊
📍游泳王星皓挑戰400公尺混合式、男子接力拚決賽
📍中華棒球中午迎戰泰國
📍女籃下午強碰南韓
📍最新亞運獎牌榜：中華台北1金3銀2銅暫居第7
📍名古屋亞運轉播平台整理
9月22日 中華代表團賽程表
以下時間均為日本當地時間。中華代表團官方每日賽程表更新至日本時間9月21日下午5時26分。
官方9月22日賽程涵蓋自由車、軟式網球、武術、羽球、射擊、擊劍、空手道、排球、桌球、游泳、卡巴迪、棒球、競技體操與籃球等項目。
李孟遠定向飛靶雙線出擊 男子團體直接拚獎牌
射擊是9月22日中華隊最重要的獎牌戰場之一。巴黎奧運男子定向飛靶銅牌得主李孟遠將與張峯齊、王漢樽從上午10時展開資格賽第2天，三人除了分別競逐個人成績，也共同組成中華隊挑戰男子團體賽。依代表團賽程，男子團體將在資格賽成績完成後直接決定最終名次，因此上午賽事就有機會替中華隊增加獎牌。女子方面則由羅芊雅出戰定向飛靶個人賽。
羽球男女團體8強硬仗 女團碰印尼、男團戰泰國
羽球兩支團體隊伍同日挑戰4強門票。女子團體上午9時30分率先出賽，由邱品蒨、林湘緹、黃宥薰、宋碩芸等人迎戰傳統勁旅印尼；男子團體下午3時登場，周天成、林俊易、王子維以及王齊麟等人將對決泰國。兩場都是淘汰賽，一旦取勝即可挺進4強，也讓雙打排點與臨場調度成為勝負關鍵。
簡慧萱再拚獎牌 空手道女子團體形上午決戰
日前已在女子個人形替中華隊摘牌的簡慧萱，9月22日將與田欣兒、洪芷暄搭檔轉戰女子團體形。中華隊上午10時先在8強迎戰中國澳門，如果過關，10時24分就是4強，隨後銅牌戰安排在10時48分、金牌戰則於11時登場，從8強一路打到獎牌戰最快僅約1小時，臨場穩定度將格外重要。
個人對打方面，辜翠萍出戰女子55公斤級，鍾孟宇則挑戰男子84公斤級。鍾孟宇首戰將在12時46分迎戰約旦選手ALJA'FARI Mohammad，若一路過關，下午4時10分將站上金牌戰。
武術三路拚牌 南拳南棍、南拳南刀進入決賽日
武術同樣具備單日增加獎牌的機會。劉昌閔、黃文聖上午9時率先進行男子南拳和南棍全能的南拳項目，下午2時30分再進行南棍決賽，兩項成績將共同決定全能排名；趙唐瑄則從上午9時59分進行女子南拳，下午3時29分進行南刀決賽。
晚間還有散打戰線，林采玫18時40分進行女子60公斤級8強賽，對手將是伊朗或中國選手；張煥宜則在22時20分出戰男子75公斤級8強，迎戰塔吉克選手KHURSHEDZODA Mirzodalerkhon。
擊劍陳致傑、陳弈通挑戰男子鈍劍 一天決出獎牌
男子鈍劍個人賽9月22日從上午10時一路進行到晚間決賽，陳致傑、陳弈通先從小組及直接淘汰賽開始，如果持續晉級，下午1時30分起將依序進行32強、16強、8強與準決賽，冠軍戰安排在18時40分，意味兩名中華隊選手只要一路過關，就能在同一天完成從資格賽到獎牌戰的全部賽程。
王星皓400混再登場 男子混合式接力晚間拚牌
游泳共有多條戰線。王星皓、傅堃銘上午10時18分出戰男子400公尺個人混合式預賽，若晉級將在17時08分進行決賽；劉姵吟挑戰女子100公尺自由式、張雅佳出戰女子200公尺仰式，同樣都是上午預賽、下午爭取決賽席位。
男子4×100公尺混合四式接力則由王冠閎、莊沐倫、蔡睿紘、林怡成組成，上午11時29分進行預賽，如果躋身決賽，晚間18時25分將再次下水挑戰獎牌。
中華棒球12時迎戰泰國 女籃下午碰南韓
團體球類方面，中華棒球隊在結束首戰後，9月22日中午12時於豐橋球場迎戰泰國，繼續進行B組預賽。代表團此次棒球名單包含徐若熙、孫易磊、林昱珉、鄭宗哲、劉基鴻、陳晨威等人。
中華女籃下午4時則將在愛知國際競技場迎戰南韓，這也是C組重要的小組賽；中華女排則在下午1時進行第5名決賽，對手為印度。
2026名古屋亞運最新獎牌榜
截至9月21日晚間20時18分，中華台北目前累積 1金、3銀、2銅，共6面獎牌，排名第7。中國則已取得23面金牌、38面總獎牌，穩居榜首；地主日本以8金12銀12銅排名第2，南韓5金居第3。
獎牌榜更新時間：2026年9月21日20時18分。由於晚間仍有賽事陸續完賽，排名與獎牌數可能持續變動。
名古屋亞運完整賽程與重要日期
亞運轉播平台整理
（本文9月22日中華代表團賽程資訊以我國代表團官方公告為準，官方每日賽程表更新時間：日本當地時間2026/9/21 17:26；獎牌榜更新至2026/9/21 20:18。）
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📍9月22日中華代表團完整賽程
📍李孟遠領軍男子定向飛靶 個人、團體雙線爭牌
📍羽球女團8強碰印尼、男團強碰泰國
📍簡慧萱領軍女子團體形 空手道再拚獎牌
📍武術南拳南棍全能決賽 劉昌閔、黃文聖出擊
📍游泳王星皓挑戰400公尺混合式、男子接力拚決賽
📍中華棒球中午迎戰泰國
📍女籃下午強碰南韓
📍最新亞運獎牌榜：中華台北1金3銀2銅暫居第7
📍名古屋亞運轉播平台整理
9月22日 中華代表團賽程表
以下時間均為日本當地時間。中華代表團官方每日賽程表更新至日本時間9月21日下午5時26分。
|時間
|運動種類
|項目／階段
|參賽選手
|對手
|地點
|備註
|09:00
|自由車公路賽
|女子公路賽
|曾可妡
|－
|愛知縣新城市
|09:00
|軟式網球
|女子單打小組賽E組
|江旻育
|柬埔寨 CHHAN Chheavhouy
|名古屋市東山公園網球中心
|09:00
|武術
|男子南拳和南棍全能－南拳
|劉昌閔
|－
|愛知縣武道館
|09:00
|武術
|男子南拳和南棍全能－南拳
|黃文聖
|－
|愛知縣武道館
|09:30
|羽球
|女子團體8強賽
|邱品蒨、林湘緹、黃宥薰、宋碩芸、謝沛珊、洪恩慈、林芝昀、許尹鏸、詹又蓁、胡綾芳
|印尼
|一宮市綜合體育館
|09:59
|武術
|女子南拳和南刀全能－南拳
|趙唐瑄
|－
|愛知縣武道館
|10:00
|射擊
|男子定向飛靶個人資格賽第2天
|李孟遠
|－
|愛知縣綜合射擊場
|10:00
|射擊
|男子定向飛靶個人資格賽第2天
|張峯齊
|－
|愛知縣綜合射擊場
|10:00
|射擊
|男子定向飛靶個人資格賽第2天
|王漢樽
|－
|愛知縣綜合射擊場
|10:00
|射擊
|男子定向飛靶團體資格賽第2天
|李孟遠、張峯齊、王漢樽
|－
|愛知縣綜合射擊場
|獎牌賽
|10:00
|射擊
|女子定向飛靶個人資格賽第2天
|羅芊雅
|－
|愛知縣綜合射擊場
|10:00
|擊劍
|男子鈍劍個人小組、直接淘汰賽
|陳致傑、陳弈通
|－
|愛知縣國際展示場
|10:00
|空手道
|女子團體形8強賽
|簡慧萱、田欣兒、洪芷暄
|中國澳門
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|10:00
|桌球
|女子團體16強賽
|鄭怡靜、陳思羽、吳映萱、葉伊恬、彭郁涵
|中國澳門
|豐田天空館
|10:03
|游泳
|女子100公尺自由式預賽
|劉姵吟
|－
|東京水上運動中心
|10:18
|游泳
|男子400公尺個人混合式預賽
|王星皓、傅堃銘
|－
|東京水上運動中心
|10:24
|空手道
|女子團體形4強賽
|簡慧萱、田欣兒、洪芷暄
|－
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|視賽果晉級
|10:30
|軟式網球
|男子單打小組賽C組
|陳柏邑
|蒙古 ALTANGEREL Bold-erdene
|名古屋市東山公園網球中心
|10:30
|軟式網球
|男子單打小組賽G組
|張祐菘
|尼泊爾 BHANDARI Kamal
|名古屋市東山公園網球中心
|10:30
|游泳
|女子200公尺仰式預賽
|張雅佳
|－
|東京水上運動中心
|10:48
|空手道
|女子團體形銅牌賽
|簡慧萱、田欣兒、洪芷暄
|－
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|獎牌賽，視晉級結果
|11:00
|空手道
|女子團體形金牌賽
|簡慧萱、田欣兒、洪芷暄
|－
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|獎牌賽，視晉級結果
|11:29
|游泳
|男子4×100公尺混合四式接力預賽
|王冠閎、莊沐倫、蔡睿紘、林怡成
|－
|東京水上運動中心
|11:30
|軟式網球
|女子單打小組賽B組
|黃詩媛
|柬埔寨 METH Mariyan
|名古屋市東山公園網球中心
|12:00
|棒球
|B組預賽
|中華隊
|泰國
|豐橋球場
|12:00
|競技體操
|女子單項資格賽第一組
|廖奕淳、丁華恬、賴品儒、吳彧之、林宜蓁
|－
|名古屋市綜合體育館
|12:46
|空手道
|男子對打84公斤級8強
|鍾孟宇
|約旦 ALJA'FARI Mohammad
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|13:00
|排球
|女子第5名決賽
|中華女排
|印度
|小牧市公園競技場
|13:30
|擊劍
|男子鈍劍個人32強
|陳致傑、陳弈通
|－
|愛知縣國際展示場
|視賽果晉級
|13:34
|空手道
|女子對打55公斤級8強
|辜翠萍
|哈薩克 SAMASHEVA Bella
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|13:58
|空手道
|男子對打84公斤級4強
|鍾孟宇
|－
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|視賽果晉級
|14:00
|軟式網球
|女子單打小組賽E組
|江旻育
|印尼 ARASY Siti
|名古屋市東山公園網球中心
|14:00
|軟式網球
|女子單打小組賽B組
|黃詩媛
|南韓 李秀真
|名古屋市東山公園網球中心
|14:10
|空手道
|女子對打55公斤級金牌賽
|辜翠萍
|－
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|獎牌賽，視賽果晉級
|14:30
|武術
|男子南拳和南棍全能－南棍決賽
|劉昌閔、黃文聖
|－
|愛知縣武道館
|獎牌賽
|14:30
|擊劍
|男子鈍劍個人16強
|陳致傑、陳弈通
|－
|愛知縣國際展示場
|視賽果晉級
|14:34
|空手道
|女子對打55公斤級敗部復活賽
|辜翠萍
|－
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|視賽果晉級
|15:00
|羽球
|男子團體8強賽
|周天成、林俊易、戚又仁、王子維、王齊麟、邱相榤、李哲輝、楊博軒、葉宏蔚、劉廣珩
|泰國
|一宮市綜合體育館
|15:10
|空手道
|男子對打84公斤級銅牌賽
|鍾孟宇
|－
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|獎牌賽，視賽果晉級
|15:29
|武術
|女子南拳和南刀全能－南刀決賽
|趙唐瑄
|－
|愛知縣武道館
|獎牌賽
|15:30
|軟式網球
|男子單打小組賽C組
|陳柏邑
|印度 THAKUR Aryan
|名古屋市東山公園網球中心
|15:30
|軟式網球
|男子單打小組賽G組
|張祐菘
|寮國 LOUANGSISOMBATH Phatthana
|名古屋市東山公園網球中心
|15:30
|擊劍
|男子鈍劍個人8強
|陳致傑、陳弈通
|－
|愛知縣國際展示場
|視賽果晉級
|15:46
|空手道
|女子對打55公斤級銅牌賽
|辜翠萍
|－
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|獎牌賽，視賽果晉級
|16:00
|籃球
|女子小組賽C組
|中華女籃
|南韓
|愛知國際競技場
|16:10
|空手道
|男子對打84公斤級金牌賽
|鍾孟宇
|－
|愛知縣豐橋市綜合體育館
|獎牌賽，視賽果晉級
|17:00
|游泳
|女子100公尺自由式決賽
|劉姵吟
|－
|東京水上運動中心
|獎牌賽，視預賽晉級
|17:08
|游泳
|男子400公尺個人混合式決賽
|王星皓、傅堃銘
|－
|東京水上運動中心
|獎牌賽，視預賽晉級
|17:20
|擊劍
|男子鈍劍個人準決賽
|陳致傑、陳弈通
|－
|愛知縣國際展示場
|獎牌賽階段，視晉級
|17:20
|游泳
|女子200公尺仰式決賽
|張雅佳
|－
|東京水上運動中心
|獎牌賽，視預賽晉級
|18:25
|游泳
|男子4×100公尺混合四式接力決賽
|王冠閎、莊沐倫、蔡睿紘、林怡成
|－
|東京水上運動中心
|獎牌賽，視預賽晉級
|18:40
|武術
|女子散打60公斤級8強
|林采玫
|伊朗或中國
|愛知縣武道館
|18:40
|擊劍
|男子鈍劍個人決賽
|陳致傑、陳弈通
|－
|愛知縣國際展示場
|獎牌賽，視晉級
|19:45
|卡巴迪
|女子B組小組賽
|中華隊
|斯里蘭卡
|東海市民體育館
|22:20
|武術
|男子散打75公斤級8強
|張煥宜
|塔吉克 KHURSHEDZODA Mirzodalerkhon
|愛知縣武道館
李孟遠定向飛靶雙線出擊 男子團體直接拚獎牌
射擊是9月22日中華隊最重要的獎牌戰場之一。巴黎奧運男子定向飛靶銅牌得主李孟遠將與張峯齊、王漢樽從上午10時展開資格賽第2天，三人除了分別競逐個人成績，也共同組成中華隊挑戰男子團體賽。依代表團賽程，男子團體將在資格賽成績完成後直接決定最終名次，因此上午賽事就有機會替中華隊增加獎牌。女子方面則由羅芊雅出戰定向飛靶個人賽。
羽球男女團體8強硬仗 女團碰印尼、男團戰泰國
羽球兩支團體隊伍同日挑戰4強門票。女子團體上午9時30分率先出賽，由邱品蒨、林湘緹、黃宥薰、宋碩芸等人迎戰傳統勁旅印尼；男子團體下午3時登場，周天成、林俊易、王子維以及王齊麟等人將對決泰國。兩場都是淘汰賽，一旦取勝即可挺進4強，也讓雙打排點與臨場調度成為勝負關鍵。
日前已在女子個人形替中華隊摘牌的簡慧萱，9月22日將與田欣兒、洪芷暄搭檔轉戰女子團體形。中華隊上午10時先在8強迎戰中國澳門，如果過關，10時24分就是4強，隨後銅牌戰安排在10時48分、金牌戰則於11時登場，從8強一路打到獎牌戰最快僅約1小時，臨場穩定度將格外重要。
個人對打方面，辜翠萍出戰女子55公斤級，鍾孟宇則挑戰男子84公斤級。鍾孟宇首戰將在12時46分迎戰約旦選手ALJA'FARI Mohammad，若一路過關，下午4時10分將站上金牌戰。
武術三路拚牌 南拳南棍、南拳南刀進入決賽日
武術同樣具備單日增加獎牌的機會。劉昌閔、黃文聖上午9時率先進行男子南拳和南棍全能的南拳項目，下午2時30分再進行南棍決賽，兩項成績將共同決定全能排名；趙唐瑄則從上午9時59分進行女子南拳，下午3時29分進行南刀決賽。
晚間還有散打戰線，林采玫18時40分進行女子60公斤級8強賽，對手將是伊朗或中國選手；張煥宜則在22時20分出戰男子75公斤級8強，迎戰塔吉克選手KHURSHEDZODA Mirzodalerkhon。
男子鈍劍個人賽9月22日從上午10時一路進行到晚間決賽，陳致傑、陳弈通先從小組及直接淘汰賽開始，如果持續晉級，下午1時30分起將依序進行32強、16強、8強與準決賽，冠軍戰安排在18時40分，意味兩名中華隊選手只要一路過關，就能在同一天完成從資格賽到獎牌戰的全部賽程。
王星皓400混再登場 男子混合式接力晚間拚牌
游泳共有多條戰線。王星皓、傅堃銘上午10時18分出戰男子400公尺個人混合式預賽，若晉級將在17時08分進行決賽；劉姵吟挑戰女子100公尺自由式、張雅佳出戰女子200公尺仰式，同樣都是上午預賽、下午爭取決賽席位。
男子4×100公尺混合四式接力則由王冠閎、莊沐倫、蔡睿紘、林怡成組成，上午11時29分進行預賽，如果躋身決賽，晚間18時25分將再次下水挑戰獎牌。
中華棒球12時迎戰泰國 女籃下午碰南韓
團體球類方面，中華棒球隊在結束首戰後，9月22日中午12時於豐橋球場迎戰泰國，繼續進行B組預賽。代表團此次棒球名單包含徐若熙、孫易磊、林昱珉、鄭宗哲、劉基鴻、陳晨威等人。
中華女籃下午4時則將在愛知國際競技場迎戰南韓，這也是C組重要的小組賽；中華女排則在下午1時進行第5名決賽，對手為印度。
截至9月21日晚間20時18分，中華台北目前累積 1金、3銀、2銅，共6面獎牌，排名第7。中國則已取得23面金牌、38面總獎牌，穩居榜首；地主日本以8金12銀12銅排名第2，南韓5金居第3。
|排名
|國家／地區（NOC）
|🥇 金牌
|🥈 銀牌
|🥉 銅牌
|總計
|1
|🇨🇳 中國（CHN）
|23
|10
|5
|38
|2
|🇯🇵 日本（JPN）
|8
|12
|12
|32
|3
|🇰🇷 韓國（KOR）
|5
|3
|15
|23
|4
|🇰🇿 哈薩克（KAZ）
|4
|1
|3
|8
|5
|🇹🇭 泰國（THA）
|3
|1
|0
|4
|6
|🇭🇰 中國香港（HKG）
|2
|3
|3
|8
|7
|🇹🇼 中華台北（TPE）
|1
|3
|2
|6
|8
|🇲🇴 中國澳門（MAC）
|1
|3
|0
|4
|=9
|🇲🇲 緬甸（MYA）
|1
|1
|1
|3
|=9
|🇺🇿 烏茲別克（UZB）
|1
|1
|1
|3
|11
|🇰🇼 科威特（KUW）
|1
|0
|2
|3
|12
|🇮🇳 印度（IND）
|0
|4
|2
|6
|13
|🇮🇩 印尼（INA）
|0
|1
|6
|7
|14
|🇮🇶 伊拉克（IRQ）
|0
|1
|2
|3
|=15
|🇱🇧 黎巴嫩（LBN）
|0
|1
|1
|2
|=15
|🇸🇬 新加坡（SGP）
|0
|1
|1
|2
|=15
|🇯🇴 約旦（JOR）
|0
|1
|1
|2
名古屋亞運完整賽程與重要日期
|運動種類
|競賽項目
|賽事期間
|決賽與奪牌日
|水上運動
|游泳
|9/20－9/25
|9/20－9/25
|水上運動
|跳水
|9/29－10/3
|9/29－10/3
|水上運動
|水球
|9/22－10/3
|10/2－10/3
|水上運動
|水上芭蕾
|10/2－10/4
|10/3－10/4
|田徑
|田徑
|9/23－9/29
|9/23－9/29
|體操
|競技體操
|9/21－9/25
|9/21－9/25
|體操
|彈翻床
|9/28
|9/28
|體操
|韻律體操
|10/2－10/3
|10/3
|球類
|籃球
|9/10－9/26
|9/25－9/26
|球類
|3對3籃球
|9/23－9/26
|9/26
|球類
|棒球
|9/21－10/3
|10/3
|球類
|壘球
|9/25－10/3
|10/3
|球類
|足球
|9/14－10/3
|10/2－10/3
|球類
|排球
|9/17－10/3
|9/25、10/3
|球類
|沙灘排球
|9/16－9/27
|9/26－9/27
|球類
|桌球
|9/20－9/28
|9/24、9/26－9/28
|球類
|羽球
|9/20－9/29
|9/24、9/29
|球類
|網球
|9/18－9/27
|9/26－9/27
|球類
|軟式網球
|9/29－10/3
|9/30、10/1、10/3
|球類
|曲棍球
|9/18－10/3
|10/2－10/3
|球類
|手球
|9/20－9/29
|9/28－9/29
|技擊
|空手道
|9/20－9/23
|9/20－9/23
|技擊
|拳擊
|9/21－10/2
|10/2
|技擊
|武術
|9/20－9/24
|9/20－9/24
|自由車
|公路賽
|9/21－9/24
|9/21、9/23、9/24
|其他
|舉重
|9/23－9/29
|9/23－9/29
|其他
|射箭
|9/26－10/3
|10/1－10/3
|其他
|射擊
|9/20－10/1
|9/20－10/1
|其他
|擊劍
|9/22－9/27
|9/22－9/27
|其他
|馬術
|9/21－10/4
|9/23、9/26、10/1、10/4
|其他
|電子競技
|9/23－10/2
|9/23－10/2
|其他
|卡巴迪
|9/21－9/26
|9/26
亞運轉播平台整理
|收看管道
|平台／頻道
|支援裝置與說明
|轉播資訊
|電視頻道
|中華電信MOD
|愛爾達體育1至4台，第200至203頻道
|詳細場次依愛爾達節目表
|電視頻道
|東森電視
|有線電視
|設有2026亞運相關轉播內容
|線上平台
|ELTA.tv
|手機、平板、電腦
|可觀看愛爾達亞運相關轉播
|線上平台
|Hami Video
|手機、平板、電腦
|可透過運動館等方案收看
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