我是廣告 請繼續往下閱讀

📍9月22日中華代表團完整賽程

📍李孟遠領軍男子定向飛靶 個人、團體雙線爭牌

📍羽球女團8強碰印尼、男團強碰泰國

📍簡慧萱領軍女子團體形 空手道再拚獎牌

📍武術南拳南棍全能決賽 劉昌閔、黃文聖出擊

📍游泳王星皓挑戰400公尺混合式、男子接力拚決賽

📍中華棒球中午迎戰泰國

📍女籃下午強碰南韓

📍最新亞運獎牌榜：中華台北1金3銀2銅暫居第7

📍名古屋亞運轉播平台整理

時間 運動種類 項目／階段 參賽選手 對手 地點 備註 09:00 自由車公路賽 女子公路賽 曾可妡 － 愛知縣新城市 09:00 軟式網球 女子單打小組賽E組 江旻育 柬埔寨 CHHAN Chheavhouy 名古屋市東山公園網球中心 09:00 武術 男子南拳和南棍全能－南拳 劉昌閔 － 愛知縣武道館 09:00 武術 男子南拳和南棍全能－南拳 黃文聖 － 愛知縣武道館 09:30 羽球 女子團體8強賽 邱品蒨、林湘緹、黃宥薰、宋碩芸、謝沛珊、洪恩慈、林芝昀、許尹鏸、詹又蓁、胡綾芳 印尼 一宮市綜合體育館 09:59 武術 女子南拳和南刀全能－南拳 趙唐瑄 － 愛知縣武道館 10:00 射擊 男子定向飛靶個人資格賽第2天 李孟遠 － 愛知縣綜合射擊場 10:00 射擊 男子定向飛靶個人資格賽第2天 張峯齊 － 愛知縣綜合射擊場 10:00 射擊 男子定向飛靶個人資格賽第2天 王漢樽 － 愛知縣綜合射擊場 10:00 射擊 男子定向飛靶團體資格賽第2天 李孟遠、張峯齊、王漢樽 － 愛知縣綜合射擊場 獎牌賽 10:00 射擊 女子定向飛靶個人資格賽第2天 羅芊雅 － 愛知縣綜合射擊場 10:00 擊劍 男子鈍劍個人小組、直接淘汰賽 陳致傑、陳弈通 － 愛知縣國際展示場 10:00 空手道 女子團體形8強賽 簡慧萱、田欣兒、洪芷暄 中國澳門 愛知縣豐橋市綜合體育館 10:00 桌球 女子團體16強賽 鄭怡靜、陳思羽、吳映萱、葉伊恬、彭郁涵 中國澳門 豐田天空館 10:03 游泳 女子100公尺自由式預賽 劉姵吟 － 東京水上運動中心 10:18 游泳 男子400公尺個人混合式預賽 王星皓、傅堃銘 － 東京水上運動中心 10:24 空手道 女子團體形4強賽 簡慧萱、田欣兒、洪芷暄 － 愛知縣豐橋市綜合體育館 視賽果晉級 10:30 軟式網球 男子單打小組賽C組 陳柏邑 蒙古 ALTANGEREL Bold-erdene 名古屋市東山公園網球中心 10:30 軟式網球 男子單打小組賽G組 張祐菘 尼泊爾 BHANDARI Kamal 名古屋市東山公園網球中心 10:30 游泳 女子200公尺仰式預賽 張雅佳 － 東京水上運動中心 10:48 空手道 女子團體形銅牌賽 簡慧萱、田欣兒、洪芷暄 － 愛知縣豐橋市綜合體育館 獎牌賽，視晉級結果 11:00 空手道 女子團體形金牌賽 簡慧萱、田欣兒、洪芷暄 － 愛知縣豐橋市綜合體育館 獎牌賽，視晉級結果 11:29 游泳 男子4×100公尺混合四式接力預賽 王冠閎、莊沐倫、蔡睿紘、林怡成 － 東京水上運動中心 11:30 軟式網球 女子單打小組賽B組 黃詩媛 柬埔寨 METH Mariyan 名古屋市東山公園網球中心 12:00 棒球 B組預賽 中華隊 泰國 豐橋球場 12:00 競技體操 女子單項資格賽第一組 廖奕淳、丁華恬、賴品儒、吳彧之、林宜蓁 － 名古屋市綜合體育館 12:46 空手道 男子對打84公斤級8強 鍾孟宇 約旦 ALJA'FARI Mohammad 愛知縣豐橋市綜合體育館 13:00 排球 女子第5名決賽 中華女排 印度 小牧市公園競技場 13:30 擊劍 男子鈍劍個人32強 陳致傑、陳弈通 － 愛知縣國際展示場 視賽果晉級 13:34 空手道 女子對打55公斤級8強 辜翠萍 哈薩克 SAMASHEVA Bella 愛知縣豐橋市綜合體育館 13:58 空手道 男子對打84公斤級4強 鍾孟宇 － 愛知縣豐橋市綜合體育館 視賽果晉級 14:00 軟式網球 女子單打小組賽E組 江旻育 印尼 ARASY Siti 名古屋市東山公園網球中心 14:00 軟式網球 女子單打小組賽B組 黃詩媛 南韓 李秀真 名古屋市東山公園網球中心 14:10 空手道 女子對打55公斤級金牌賽 辜翠萍 － 愛知縣豐橋市綜合體育館 獎牌賽，視賽果晉級 14:30 武術 男子南拳和南棍全能－南棍決賽 劉昌閔、黃文聖 － 愛知縣武道館 獎牌賽 14:30 擊劍 男子鈍劍個人16強 陳致傑、陳弈通 － 愛知縣國際展示場 視賽果晉級 14:34 空手道 女子對打55公斤級敗部復活賽 辜翠萍 － 愛知縣豐橋市綜合體育館 視賽果晉級 15:00 羽球 男子團體8強賽 周天成、林俊易、戚又仁、王子維、王齊麟、邱相榤、李哲輝、楊博軒、葉宏蔚、劉廣珩 泰國 一宮市綜合體育館 15:10 空手道 男子對打84公斤級銅牌賽 鍾孟宇 － 愛知縣豐橋市綜合體育館 獎牌賽，視賽果晉級 15:29 武術 女子南拳和南刀全能－南刀決賽 趙唐瑄 － 愛知縣武道館 獎牌賽 15:30 軟式網球 男子單打小組賽C組 陳柏邑 印度 THAKUR Aryan 名古屋市東山公園網球中心 15:30 軟式網球 男子單打小組賽G組 張祐菘 寮國 LOUANGSISOMBATH Phatthana 名古屋市東山公園網球中心 15:30 擊劍 男子鈍劍個人8強 陳致傑、陳弈通 － 愛知縣國際展示場 視賽果晉級 15:46 空手道 女子對打55公斤級銅牌賽 辜翠萍 － 愛知縣豐橋市綜合體育館 獎牌賽，視賽果晉級 16:00 籃球 女子小組賽C組 中華女籃 南韓 愛知國際競技場 16:10 空手道 男子對打84公斤級金牌賽 鍾孟宇 － 愛知縣豐橋市綜合體育館 獎牌賽，視賽果晉級 17:00 游泳 女子100公尺自由式決賽 劉姵吟 － 東京水上運動中心 獎牌賽，視預賽晉級 17:08 游泳 男子400公尺個人混合式決賽 王星皓、傅堃銘 － 東京水上運動中心 獎牌賽，視預賽晉級 17:20 擊劍 男子鈍劍個人準決賽 陳致傑、陳弈通 － 愛知縣國際展示場 獎牌賽階段，視晉級 17:20 游泳 女子200公尺仰式決賽 張雅佳 － 東京水上運動中心 獎牌賽，視預賽晉級 18:25 游泳 男子4×100公尺混合四式接力決賽 王冠閎、莊沐倫、蔡睿紘、林怡成 － 東京水上運動中心 獎牌賽，視預賽晉級 18:40 武術 女子散打60公斤級8強 林采玫 伊朗或中國 愛知縣武道館 18:40 擊劍 男子鈍劍個人決賽 陳致傑、陳弈通 － 愛知縣國際展示場 獎牌賽，視晉級 19:45 卡巴迪 女子B組小組賽 中華隊 斯里蘭卡 東海市民體育館 22:20 武術 男子散打75公斤級8強 張煥宜 塔吉克 KHURSHEDZODA Mirzodalerkhon 愛知縣武道館

▲中華羽球男子團體下午3時在8強賽對決泰國，周天成、林俊易、王子維、王齊麟等人將輪番上陣。（圖／美聯社／達志影像）

▲陳致傑、陳弈通（圖）9月22日出戰男子鈍劍個人賽，從小組賽一路力拚晚間決賽。（圖／中華奧會提供）

▲中華棒球隊9月22日中午12時在豐橋球場迎戰泰國，繼續進行B組預賽。（圖／特派記者朱永強攝）

排名 國家／地區（NOC） 🥇 金牌 🥈 銀牌 🥉 銅牌 總計 1 🇨🇳 中國（CHN） 23 10 5 38 2 🇯🇵 日本（JPN） 8 12 12 32 3 🇰🇷 韓國（KOR） 5 3 15 23 4 🇰🇿 哈薩克（KAZ） 4 1 3 8 5 🇹🇭 泰國（THA） 3 1 0 4 6 🇭🇰 中國香港（HKG） 2 3 3 8 7 🇹🇼 中華台北（TPE） 1 3 2 6 8 🇲🇴 中國澳門（MAC） 1 3 0 4 =9 🇲🇲 緬甸（MYA） 1 1 1 3 =9 🇺🇿 烏茲別克（UZB） 1 1 1 3 11 🇰🇼 科威特（KUW） 1 0 2 3 12 🇮🇳 印度（IND） 0 4 2 6 13 🇮🇩 印尼（INA） 0 1 6 7 14 🇮🇶 伊拉克（IRQ） 0 1 2 3 =15 🇱🇧 黎巴嫩（LBN） 0 1 1 2 =15 🇸🇬 新加坡（SGP） 0 1 1 2 =15 🇯🇴 約旦（JOR） 0 1 1 2

運動種類 競賽項目 賽事期間 決賽與奪牌日 水上運動 游泳 9/20－9/25 9/20－9/25 水上運動 跳水 9/29－10/3 9/29－10/3 水上運動 水球 9/22－10/3 10/2－10/3 水上運動 水上芭蕾 10/2－10/4 10/3－10/4 田徑 田徑 9/23－9/29 9/23－9/29 體操 競技體操 9/21－9/25 9/21－9/25 體操 彈翻床 9/28 9/28 體操 韻律體操 10/2－10/3 10/3 球類 籃球 9/10－9/26 9/25－9/26 球類 3對3籃球 9/23－9/26 9/26 球類 棒球 9/21－10/3 10/3 球類 壘球 9/25－10/3 10/3 球類 足球 9/14－10/3 10/2－10/3 球類 排球 9/17－10/3 9/25、10/3 球類 沙灘排球 9/16－9/27 9/26－9/27 球類 桌球 9/20－9/28 9/24、9/26－9/28 球類 羽球 9/20－9/29 9/24、9/29 球類 網球 9/18－9/27 9/26－9/27 球類 軟式網球 9/29－10/3 9/30、10/1、10/3 球類 曲棍球 9/18－10/3 10/2－10/3 球類 手球 9/20－9/29 9/28－9/29 技擊 空手道 9/20－9/23 9/20－9/23 技擊 拳擊 9/21－10/2 10/2 技擊 武術 9/20－9/24 9/20－9/24 自由車 公路賽 9/21－9/24 9/21、9/23、9/24 其他 舉重 9/23－9/29 9/23－9/29 其他 射箭 9/26－10/3 10/1－10/3 其他 射擊 9/20－10/1 9/20－10/1 其他 擊劍 9/22－9/27 9/22－9/27 其他 馬術 9/21－10/4 9/23、9/26、10/1、10/4 其他 電子競技 9/23－10/2 9/23－10/2 其他 卡巴迪 9/21－9/26 9/26

收看管道 平台／頻道 支援裝置與說明 轉播資訊 電視頻道 中華電信MOD 愛爾達體育1至4台，第200至203頻道 詳細場次依愛爾達節目表 電視頻道 東森電視 有線電視 設有2026亞運相關轉播內容 線上平台 ELTA.tv 手機、平板、電腦 可觀看愛爾達亞運相關轉播 線上平台 Hami Video 手機、平板、電腦 可透過運動館等方案收看

▲名古屋亞運轉播資訊一覽。（圖／愛爾達提供）

2026年第20屆愛知名古屋亞洲運動會持續進行，中華代表團9月22日迎來另一波密集賽程，從射擊、武術、空手道、擊劍到游泳都有獎牌機會。巴黎奧運射擊銅牌名將李孟遠將與張峯齊、王漢樽出戰男子定向飛靶個人及團體賽，其中團體賽當天直接決定獎牌；羽球男、女團體則分別在8強迎戰泰國、印尼，力拚4強席位。此外，簡慧萱領軍空手道女子團體形、王星皓出戰男子400公尺個人混合式，中華棒球隊也將在中午迎戰泰國。此外，截至9月21日晚間最新獎牌榜，中華代表團已累積1金3銀2銅、共6面獎牌，暫居第7名；中國以23金高居榜首，日本與南韓分居第2、第3。9月22日 中華代表團賽程表以下時間均為。中華代表團官方每日賽程表更新至日本時間9月21日下午5時26分。官方9月22日賽程涵蓋自由車、軟式網球、武術、羽球、射擊、擊劍、空手道、排球、桌球、游泳、卡巴迪、棒球、競技體操與籃球等項目。射擊是9月22日中華隊最重要的獎牌戰場之一。巴黎奧運男子定向飛靶銅牌得主李孟遠將與張峯齊、王漢樽從上午10時展開資格賽第2天，三人除了分別競逐個人成績，也共同組成中華隊挑戰男子團體賽。依代表團賽程，男子團體將在資格賽成績完成後直接決定最終名次，因此上午賽事就有機會替中華隊增加獎牌。女子方面則由羅芊雅出戰定向飛靶個人賽。羽球兩支團體隊伍同日挑戰4強門票。女子團體上午9時30分率先出賽，由邱品蒨、林湘緹、黃宥薰、宋碩芸等人迎戰傳統勁旅印尼；男子團體下午3時登場，周天成、林俊易、王子維以及王齊麟等人將對決泰國。兩場都是淘汰賽，一旦取勝即可挺進4強，也讓雙打排點與臨場調度成為勝負關鍵。日前已在女子個人形替中華隊摘牌的簡慧萱，9月22日將與田欣兒、洪芷暄搭檔轉戰女子團體形。中華隊上午10時先在8強迎戰中國澳門，如果過關，10時24分就是4強，隨後銅牌戰安排在10時48分、金牌戰則於11時登場，從8強一路打到獎牌戰最快僅約1小時，臨場穩定度將格外重要。個人對打方面，辜翠萍出戰女子55公斤級，鍾孟宇則挑戰男子84公斤級。鍾孟宇首戰將在12時46分迎戰約旦選手ALJA'FARI Mohammad，若一路過關，下午4時10分將站上金牌戰。武術同樣具備單日增加獎牌的機會。劉昌閔、黃文聖上午9時率先進行男子南拳和南棍全能的南拳項目，下午2時30分再進行南棍決賽，兩項成績將共同決定全能排名；趙唐瑄則從上午9時59分進行女子南拳，下午3時29分進行南刀決賽。晚間還有散打戰線，林采玫18時40分進行女子60公斤級8強賽，對手將是伊朗或中國選手；張煥宜則在22時20分出戰男子75公斤級8強，迎戰塔吉克選手KHURSHEDZODA Mirzodalerkhon。男子鈍劍個人賽9月22日從上午10時一路進行到晚間決賽，陳致傑、陳弈通先從小組及直接淘汰賽開始，如果持續晉級，下午1時30分起將依序進行32強、16強、8強與準決賽，冠軍戰安排在18時40分，意味兩名中華隊選手只要一路過關，就能在同一天完成從資格賽到獎牌戰的全部賽程。游泳共有多條戰線。王星皓、傅堃銘上午10時18分出戰男子400公尺個人混合式預賽，若晉級將在17時08分進行決賽；劉姵吟挑戰女子100公尺自由式、張雅佳出戰女子200公尺仰式，同樣都是上午預賽、下午爭取決賽席位。男子4×100公尺混合四式接力則由王冠閎、莊沐倫、蔡睿紘、林怡成組成，上午11時29分進行預賽，如果躋身決賽，晚間18時25分將再次下水挑戰獎牌。團體球類方面，中華棒球隊在結束首戰後，9月22日中午12時於豐橋球場迎戰泰國，繼續進行B組預賽。代表團此次棒球名單包含徐若熙、孫易磊、林昱珉、鄭宗哲、劉基鴻、陳晨威等人。中華女籃下午4時則將在愛知國際競技場迎戰南韓，這也是C組重要的小組賽；中華女排則在下午1時進行第5名決賽，對手為印度。截至，中華台北目前累積。中國則已取得23面金牌、38面總獎牌，穩居榜首；地主日本以8金12銀12銅排名第2，南韓5金居第3。獎牌榜更新時間：2026年9月21日20時18分。由於晚間仍有賽事陸續完賽，排名與獎牌數可能持續變動。亞運轉播平台整理（本文9月22日中華代表團賽程資訊以我國代表團官方公告為準，官方每日賽程表更新時間：日本當地時間2026/9/21 17:26；獎牌榜更新至2026/9/21 20:18。）