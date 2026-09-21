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▲田曦薇在《嫁金釵》飾演身處社會底層的少女與心機深沉的假千金，展現反差極大的黑化惡女形象，不過官方目前尚未正式宣布定檔日期。（圖／嫁金釵官微）

中國女星田曦薇出道8年，今年3月憑古裝劇《逐玉》中「樊長玉」一角翻紅，人氣急升並漲粉數百萬，躍升為新一代陸劇女神，她的最新戲劇作品、古裝愛情劇《嫁金釵》網路上傳出於10月16日左右在優酷獨家上線，她在劇中一人分飾身處社會底層的少女與心機深沉的假千金，展現反差極大的黑化惡女形象，不過官方目前尚未正式宣布確切的定檔日期。《嫁金釵》改編自晉江文學城作家笑佳人的同名高人氣小說，是一部結合替嫁、宅鬥與雙強博弈的古裝傳奇愛情劇，田曦薇飾演的女主角「魏嬈」原本是承安伯府的貴女，小時候因為家庭變故被偷梁換柱帶出府，流落民間成為在底層掙扎、靠倒夜香維生的少女阿丑，她雖然身處底層卻不自怨自艾，不但為養母治病、替養父還債，一肩扛起家庭責任。田曦薇飾演的另一個角色為性格驕縱跋扈的假千金「君黛」，她因為不願嫁給在戰場上重傷昏迷的國公府世子陸濯（閆桉 飾），便找來長相相同的魏嬈（阿丑）替嫁入府，而陸濯在瀕死之際奇蹟甦醒，面對身上充滿疑點的妻子全面戒備；兩人展開一場互相試探、亦狠亦毒的雙強博弈，最終在宅鬥漩渦中漸生情愫，攜手查出真實身世祕密。主演《逐玉》爆紅後，田曦薇推出懸疑輕喜劇《擒賊記》（原名《低智商犯罪》），該劇在豆瓣獲得約8.2分的高評價，而接下來待播作品除了以替嫁宅鬥為題材的古裝大戲《嫁金釵》之外，還有搭檔身高188公分的胡一天，演繹從校園到職場的青梅竹馬智性戀現代愛情劇《天才女友》，近期也傳出她將接演懸疑精品短劇《雪粒鎮》及搭檔魏大勛開拍新劇《青風吹又生》。