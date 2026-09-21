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人工智慧新創巨頭Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)上週六(12日)發文呼籲業界放慢最先進模型開發，並引入獨立第三方評估、安全標準及政府監管等多層防護，引發議論。然而，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週一公開打臉，要這些人工智慧領導者學會自行負責。而在本周川習會前的美中高層磋商，亦觸及了人工智慧議題。根據CNBC報導，貝森特在節目《Squawk Box》中表示，人工智慧開發者「需要自行承擔責任」，而不是指望聯邦政府提供「免責盾牌」。當被問及是否認同總統川普（Donald Trump）的看法，反對針對AI產業進行監管時，貝森特在節目《Squawk Box》中表示「需要負責任的是人類，而不是 AI。」貝森特發表此番言論之際，部分 AI 領袖已對其迅速發展的模型所帶來的風險發出警告。然而，他們針對放緩產業發展的呼籲遭到川普的反對。本週川普將在美國與中國國家主席習近平進行川習會，貝森特則在峰會前夕，於周末率先於紐約會見了中國國務院副總理何立峰，根據路透報導，美方在會中提出建立全新 AI 安全通報機制的構想，作為川習會上的議題鋪路。貝森特向媒體表示，雙方討論了建立美中 AI 新對話管道，重點放在國家安全，並透過通報系統針對共同目標與潛在威脅進行溝通，涵蓋升級至國安層級的 AI 相關事件。貝森特在會後指出，「我們認為，就像任何跨國活動一樣，身為全球前兩大 AI 強國，兩國關係從不透明走向更高透明度至關重要。」貝森特還預告，美中高級官員將在大約兩個月後在中國深圳再次會面，討論人工智慧的危險以及在發生安全事件時的溝通協議。他也談到先前輝達斥資129億美元收購的新創Hugging Face，遭到OpenAI失控代理入侵事件，強調這是OpenAI管理層的責任。川普與習近平最早於今年 5 月在北京會面時討論過 AI 發展的相關機制，但一直未有進一步成果建立。中國官方對美方提議的具體回應尚不明朗，新華社發布的通稿僅簡短證實雙方曾提及 AI 議題，並形容官員就重大經貿議題進行了「坦誠、深入、建設性的交流」，包括落實先前幾輪經貿投資磋商達成的共識。位於香港的策略諮詢公司美商亞洲集團（The Asia Group）數位業務合夥人兼主席陳澍（George Chen）表示，「顯然一兩次會議無法解決所有問題，但雙方同意繼續對話本身就具有重大意義。美中 AI 對話將繼續推進，未來的會議預計會觸及更敏感的議題，如 AI 武器化、AI 安全原則、關鍵基礎設施保護及網路攻擊防禦。」陳澍補充指出，由於兩國互信基礎薄弱，且北京認為華府意圖遏制中國的 AI 發展，雙方在 AI 領域的合作前景依然有限。會後，何立峰副總理與中國首席貿易談判代表李成鋼離開位於摩根士丹利（JPMorgan Chase）紐約總部的會場時，並未接受媒體採訪。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）則澄清，美國對先進 AI 晶片及半導體製造設備的出口管制，並未列入本次 AI 機制談判的議程中。格里爾表示，週日的討論為川普與習近平預計於週四、五在華府舉行的「成功峰會」奠定了基礎。無論是在貿易還是 AI 領域，這都是地球上最強大的兩個國家，雙方必須能夠合作。這並不意味著兩國關係沒有挑戰，許多問題顯而易見。