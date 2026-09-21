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▲尋求連任的副議長曾俊傑競選主題曲《這一路，感謝有你》MV，全面上線。（圖／翻攝畫面）

尋求連任的副議長曾俊傑競選主題曲《這一路，感謝有你》MV，全面上線。曾俊傑用自創曲傳遞為民服務初衷及對鄉親市民的感謝，他說，希望拋開傳統選戰方式，改用歌聲、旋律及影像，喚起民眾對鄉土的熱情與光榮感，並加深對候選人的印象 。《這一路，感謝有你》曲風輕快活潑，極具感染力，充滿曾俊傑對三民區的在地情懷，MV同步在各大社群平台上線，營造不同的競選氛圍。曾俊傑說，服務基層20年說長不長，卻足以讓一條條熟悉的街道裝滿很多故事。M V影片從三民出發，一路走過大街小巷，有掌聲、有風雨，但只要聽見一句「俊傑，辛苦了」，內心就會增加一份力量。曾俊傑把這20年走過的路、遇見的人、事、物，還有一直放在心裡的感謝，都唱進了歌裡，謝謝鄉親的信任與託付，謝謝每一雙握過的手，更謝謝一路陪伴的市民朋友。曾俊傑強調，過去的基層服務與市政監督，相信鄉親都看得見，未來將抱持從政的初心繼續迎向下一個4年的挑戰，攜手市民朋友見證三民區的進步，並讓高雄更好。