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「江南大叔」PSY出事了！他被指控在沒有經過醫生診療下，就取得贊安諾、使蒂諾斯等精神科藥物，且都是透過經紀人等第三人代為領取，因此他本人、經紀人、醫生等人被依違反《醫療法》起訴，判決日前公開，判他500萬韓元罰金（約台幣11萬元）。根據韓媒報導，PSY透過經紀人代領藥一事，檢方今年七月對他本人和開立處方箋的醫生聲請簡易命令，而其他四人獲得不起訴處分。本月15日，法院最終做出簡易命令，認定PSY違反《醫療法》事實屬實，判處他500萬韓元罰金，若是他本人不服判決，可以在七天內聲請再次審判。PSY被指控2022年至2025年間，在首爾一間大學醫院非法取得治療睡眠障礙的精神科藥物，因為過程中沒有經過醫生面對面診斷，再加上他都是透過經紀人或是他人代領，此舉被檢方依違反《醫療法》起訴。