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2026年名古屋亞運軟式網球賽事21日於東山公園網球中心傳回捷報。中華隊混雙組合余凱文與黃詩媛在決賽中以5：4力退日本，勇奪本屆中華代表團的第一面金牌。賽後余凱文表示這將是自己最後一屆亞運，未來將專注於提攜後輩、帶年輕選手，而能以一面金牌作為結尾，他自己沒有任何遺憾。談到奪下中華隊本屆首金的瞬間，余凱文直呼情緒非常激動，表示自己當時癱倒在地上，感覺全身的壓力都釋放了。回憶決賽最後關鍵時刻的拚搏，他表示全憑意志力支撐，即使落後也無法接受輸球，就是一直拚、一直衝，直到比賽結束。距離2018年奪金已相隔8年，余凱文坦言這次的參賽心態與上屆杭州亞運大不相同。他表示，在杭州時給了自己太大的壓力，但這次抵達名古屋時心情很愉悅，不去多想輸贏，而是告訴自己與黃詩媛無論獎牌顏色為何，就是要享受比賽過程、完成使命。對於雙打的相處之道，余凱文認為雙打是兩個人的運動，如果搭檔陷入低潮，他的角色就是鼓勵、拉拔對方。他強調，如果用責備的方式只會讓搭檔壓力更大，他希望能用鼓勵來帶領隊友。被問及在杭州亞運混雙賽事遭黃詩媛淘汰的往事，余凱文大方回應「球是圓的，沒有什麼好原諒的」，並認為互相競爭與督促是很正常的事。余凱文也透露這將是他最後一屆亞運。他表示自己已經到了一定的年紀，要再等四年感覺太久了，現在只想享受生活。他提到接下來的目標會專注於擔任教練，幫助年輕選手成長。余凱文感性地總結自己的軟網生涯，表示從進球隊開始的一切都是過程，表現不好就反思改進，如今夢想已經實現，沒有任何遺憾了。對於黃詩媛而言，這面金牌同樣充滿挑戰。她在20日的女子團體決賽中剛敗給日本，被問到如何重整旗鼓時，她表示自己沒有想太多，就是專注在每一分，並且相信搭檔。黃詩媛坦言，其實自己在賽前的狀態並不理想，有時甚至會沮喪到落淚。她非常感謝余凱文，表示凱文總是告訴她不要太在意結果，一步一步來就好。她大讚余凱文是一位非常可靠的隊友，總是鼓勵她盡力而為，讓她覺得在場上能更沒有束縛地發揮。黃詩媛表示，比賽時他們不會想太多，余凱文要她放開來打並會在背後支持她，兩人對彼此非常信任。這也是黃詩媛第三度征戰亞運。她感觸良多地表示，第一次參加亞運時自己還很年輕、沒想太多，但現在角色變了，成為隊上的學姊，有責任要帶領球隊。最後，她開心地表示，能夠為球隊贏得這面金牌，真的非常高興。