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美股周一（21日）早盤開高，費城半導體指數大漲280點，晶片股持續前一周尾聲強勁走勢，台積電ADR以440美元以上開出近兩個月高點，也讓台指期夜盤突破4萬8千點。美股主要指數21日早盤，截止至台灣時間晚間10時，道瓊工業指數上漲141點，漲幅0.27%；那斯達克指數勁揚322點，漲幅1.22%；標普500指數上漲55點，漲幅0.73%；費城半導體指數上揚280點，漲幅2.29%。個股部分，台積電ADR股價以441美元開出，漲幅2%；英特爾與AMD狂飆超過8%。記憶體族群方面，美光上揚3%、SK海力士小漲1%、SanDisk小跌1%。川習會預計本週稍後登場，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，昨天與中國官員針對貿易及人工智慧（AI）舉行的會談「非常成功」。對於即將到來的川習會，美媒彭博分析，中美液化天然氣（LNG）貿易可能成為經貿談判焦點。中國企業現有的美國天然氣合約規模約為每年1400萬噸，以長期價格計算價值約60億美元，若以現貨採購，數字可能進一步提升。