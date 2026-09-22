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▲青年志工創意服務方案競賽，鼓勵青年發揮專業、用創意回應在地需求。（圖／屏東縣府提供）

為鼓勵青年以專業回應在地需求，屏東縣政府社會處首度舉辦「屏青出任務：社團力，就是你的超能力」青年志工創意服務方案競賽，邀集縣內高中職、大專院校學生社團及自組團隊發揮所長，將志工服務從單次體驗轉化為具創意與實質效益的行動。首屆優勝團隊包括屏科實驗中學、屏榮高中及屏東大學。其中，屏科實中「機不可失：銀髮族智慧型手機生活應用計畫」，由青年志工走進歸來社區及南興五王宮據點，教導長者操作生活APP，協助縮短數位落差；屏東大學「資訊體驗營—未來製造所」則以數位創作、程式設計及運算思維課程，帶領學童探索科技與AI。屏榮高中「2026媒你不可」結合美術創作與科普教育，走入瑪家鄉長榮百合國小，以繪本彩繪、科學營隊等方式，陪伴學童探索部落文化與科學知識。縣長周春米表示，青年以熱情與專業觀察在地需求，將創意化為實際行動，展現跨世代交流的力量。縣府將持續支持青年志工發揮所長，讓青春能量成為改變屏東的種子。