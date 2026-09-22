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金州勇士隊於週一正式敲定球隊雙向合約的最後一個名額，根據《ClutchPoints》記者福田（Kenzo Fukuda）率先報導及布雷特·西格爾（Brett Siegel）的證實，勇士已與身高6呎9吋（約206公分）、體重250磅（約113公斤）的中鋒艾克（Graham Ike）達成協議，雙方將簽下一紙為期兩年的雙向合約。艾克將與克萊爾（LJ Cryer）及雷昂斯（Malevy Leons）共同填滿勇士本季的三個雙向合約名額。來自貢扎加大學（Gonzaga）的艾克，在大學最後一個賽季繳出場均19.9分、8.0籃板的優異成績，並獲選全美第三隊，但仍在今年的選秀會上落選。勇士隨後以「Exhibit-10」合約將他延攬入隊，而他也在拉斯維加斯夏季聯賽中把握住機會，與球隊首輪新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）攜手幫助勇士奪得夏聯總冠軍。在9場夏季聯賽中，艾克場均貢獻10.0分、7.2籃板與1.0阻攻，投籃命中率達48.4%，罰球命中率則為78.9%。他在籃下展現了極佳的拋投與推射手感，並具備延伸至18呎的面框投射能力。出色的進攻技巧搭配其厚實的體型，讓他展現出具備NBA水準的天賦，也促使勇士決定用雙向合約將他留下，以免遭其他球隊挖角。這筆簽約透露出勇士目前的陣容建構策略：球團選擇優先厚植前場深度，而非增加傳統側翼球員。勇士陣中目前擁有正規合約的三名中鋒——波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、霍福德（Al Horford）與巴西（Charles Bassey）過去皆有豐富的傷病史，因此簽下第四位長人作為「保險」是相當合理的決策。儘管球隊目前在側翼位置上的需求或許更為迫切，巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）皆因膝傷無限期缺陣，球團仍將最後一個雙向名額留給了艾克。勇士原先的選項還包含後衛麥克米倫（Chance McMillian）以及二輪新秀瓊斯（Lajae Jones），但後者目前預計將前往海外職籃發展。剛滿24歲的艾克雖然年紀偏大，稍微引發外界對其長期潛力的疑慮，但他成熟的比賽經驗與已經準備好面對高強度對抗的身體素質，預計能讓他成為勇士本賽季隨時能徵召上陣的即戰力人選。