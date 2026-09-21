2026年名古屋亞運棒球賽事今（21）日開打，中華隊在台韓大戰中推出合庫20歲右投林佾葳先發。林佾葳面對一眾韓國職棒（KBO）重砲展現超齡強心臟，繳出5局僅被敲1安、失1分非自責分的宰制級表現。賽後不僅韓媒狂讚「這程度乾脆用亞洲名額簽來」，中職與韓職球迷也掀起搶人熱潮。而眼尖網友也注意到林佾葳脖子上的「金項鍊」，笑稱這是台灣球員的「幸運標配」，敲碗希望他未來能越換越粗。
從選秀落榜到抗韓英雄！林佾葳5局飆K壓制KBO重砲
林佾葳高中時期雖為二刀流，但2024年投入中職選秀遺憾落榜，隨後加入業餘勁旅合作金庫磨練。先前國際賽他就曾對韓國中繼3.2局無失分，這回首度登上亞運舞台並扛下台韓大戰先發重任。
首局面對韓國40轟強打金倒永，林佾葳直接飆出三振。雖然2局下因隊友守備失誤加上保送失掉1分非自責分，但他隨即穩住陣腳，從第3局開始連續3局演出三上三下。總計他主投5局僅被敲1支安打、送出2次三振，精彩的表現讓《體育朝鮮》甚至開玩笑形容，若非守備失誤他險些能5局無失分，甚至直呼韓職球隊「乾脆用亞洲外援的名額簽下他」。
各隊球迷線上招募！網揪「台灣金項鍊標配」：要越換越粗
林佾葳一戰成名，迅速在台韓兩地社群引發熱議。韓華鷹等韓職隊伍的韓國球迷紛紛在社群喊道：「我們有王彥程的經驗，來我們這吧！」，而中職各隊球迷也不甘示弱，發起搶人熱潮。
此外，許多眼尖球迷也注意到林佾葳脖子上掛著一條醒目的「金項鍊」。受中南美洲球星與旅美球員風潮影響，金項鍊早已成為張育成、林昱珉、王建民以及在大聯盟菜鳥季爆發的李灝宇等台灣強打強投的「標配」。網友們見狀紛紛打趣留言：「希望林佾葳的金項鍊以後能越換越粗。」
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林佾葳高中時期雖為二刀流，但2024年投入中職選秀遺憾落榜，隨後加入業餘勁旅合作金庫磨練。先前國際賽他就曾對韓國中繼3.2局無失分，這回首度登上亞運舞台並扛下台韓大戰先發重任。
首局面對韓國40轟強打金倒永，林佾葳直接飆出三振。雖然2局下因隊友守備失誤加上保送失掉1分非自責分，但他隨即穩住陣腳，從第3局開始連續3局演出三上三下。總計他主投5局僅被敲1支安打、送出2次三振，精彩的表現讓《體育朝鮮》甚至開玩笑形容，若非守備失誤他險些能5局無失分，甚至直呼韓職球隊「乾脆用亞洲外援的名額簽下他」。
林佾葳一戰成名，迅速在台韓兩地社群引發熱議。韓華鷹等韓職隊伍的韓國球迷紛紛在社群喊道：「我們有王彥程的經驗，來我們這吧！」，而中職各隊球迷也不甘示弱，發起搶人熱潮。
此外，許多眼尖球迷也注意到林佾葳脖子上掛著一條醒目的「金項鍊」。受中南美洲球星與旅美球員風潮影響，金項鍊早已成為張育成、林昱珉、王建民以及在大聯盟菜鳥季爆發的李灝宇等台灣強打強投的「標配」。網友們見狀紛紛打趣留言：「希望林佾葳的金項鍊以後能越換越粗。」
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