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▲中華棒球隊9月22日中午12時在豐橋球場迎戰泰國，繼續進行B組預賽。（圖／特派記者朱永強攝）

▲2026愛知名古屋亞運棒球台韓大戰今（21）日登場，中華隊首戰惜敗韓國，近兩屆預賽抗韓連勝紀錄畫下句點。（圖／特派記者朱永強攝）

2026年名古屋亞運棒球賽事今（21）日開打，中華隊在台韓大戰中推出合庫20歲右投林佾葳先發。林佾葳面對一眾韓國職棒（KBO）重砲展現超齡強心臟，繳出5局僅被敲1安、失1分非自責分的宰制級表現。賽後不僅韓媒狂讚「這程度乾脆用亞洲名額簽來」，中職與韓職球迷也掀起搶人熱潮。而眼尖網友也注意到林佾葳脖子上的「金項鍊」，笑稱這是台灣球員的「幸運標配」，敲碗希望他未來能越換越粗。林佾葳高中時期雖為二刀流，但2024年投入中職選秀遺憾落榜，隨後加入業餘勁旅合作金庫磨練。先前國際賽他就曾對韓國中繼3.2局無失分，這回首度登上亞運舞台並扛下台韓大戰先發重任。首局面對韓國40轟強打金倒永，林佾葳直接飆出三振。雖然2局下因隊友守備失誤加上保送失掉1分非自責分，但他隨即穩住陣腳，從第3局開始連續3局演出三上三下。總計他主投5局僅被敲1支安打、送出2次三振，精彩的表現讓《體育朝鮮》甚至開玩笑形容，若非守備失誤他險些能5局無失分，甚至直呼韓職球隊「乾脆用亞洲外援的名額簽下他」。林佾葳一戰成名，迅速在台韓兩地社群引發熱議。韓華鷹等韓職隊伍的韓國球迷紛紛在社群喊道：「我們有王彥程的經驗，來我們這吧！」，而中職各隊球迷也不甘示弱，發起搶人熱潮。此外，許多眼尖球迷也注意到林佾葳脖子上掛著一條醒目的「金項鍊」。受中南美洲球星與旅美球員風潮影響，金項鍊早已成為張育成、林昱珉、王建民以及在大聯盟菜鳥季爆發的李灝宇等台灣強打強投的「標配」。網友們見狀紛紛打趣留言：「希望林佾葳的金項鍊以後能越換越粗。」