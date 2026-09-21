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▲王淨被網友形容面相的某個角度神似芒果，吸引1.3萬人按讚、3千多人轉發。（圖／人選之人造浪者臉書、圖庫）

▲王淨被網友形容面相神似芒果，本人也大方承認，並以「芒果姐姐、阿姨、小姐、女士」自嘲。（圖／王淨IG@_ginglebellaaa）

女神王淨美貌與演技實力兼具，9年戲齡不短不長，已經交出國片《瀑布》、《月老》等代表作，更憑《返校》拿下北影影后，也是金鐘、金馬獎入圍常客，私下無厘頭又隨和的性格也讓她圈粉無數。王淨近日公開坦承自己的臉型長得像芒果一事，自我挖苦說：「大家好～偶素芒果阿姨！」今年2月初，一名網友在Threads發文，討論王淨的面貌，指出她和女星范曉萱剛出道時的長相很相像，獲得上千人點讚，沒想到，另一位網友評論的留言迅速超越原PO的讚數，該條留言為「范曉萱是真漂亮，沒有死角，王淨有個角度很像芒果。」當時引來1.3萬人按讚、3千多人轉發。該名網友還貼出王淨側臉和芒果的對比圖，並公開道歉：「對不起，王淨的粉絲們，有一陣子她的戲真的多到，突然就覺得她某個角度很像芒果。」其他網友表示：「以為是什麼隱喻，結果是真的芒果」、「她其實有一點厚斗，但是，是好看那種」、「我就一直覺得她長得很像什麼東西！原來是芒果！害我笑到咳嗽」、「從沒想過有人可以像芒果」、「用詞真的很精準」、「至少是幾乎零缺點而且一堆人超愛的水果啦！」對此，王淨本人19日在IG上傳一張露出燦爛笑容、比出剪刀手的照片，配文寫下：「到前陣子才知道為什麼偶爾在我的文章底下會有芒果的emoji，大家好～偶素芒果姐姐（阿姨）（小姐）（女士）？？」自娛娛人的態度令人忍俊不禁。