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秋分節氣財運最旺3生肖！屬馬臨時收入來了

▲雲蔚老師表示，屬馬的人在秋分前後，容易出現一些平常沒有預期的收入機會。（圖／記者陳明安攝）

秋分財運最旺5星座！天蠍座投資理財、本業皆突破

秋分節氣將在明（23）日到來，隨著季節轉換，命理運勢也迎來新的趨勢。對此，小孟塔羅雲蔚老師針對秋分期間的運勢進行分析，點名蛇、牛、馬3個生肖，以及獅子座、金牛座、處女座、天秤座、天蠍座5個星座，在秋分前後特別容易迎來財運機會，無論是加薪、獎金、副業收入或投資回報，都可能在這段節氣期間出現相關契機。雲蔚老師指出，對屬蛇的人來說，秋分前後比較值得注意的是「走出去」之後遇到的機會。平常可能待在熟悉的工作環境，許多事情也都按照原本的方式處理，但到了這段時間，只要有出差、旅行、拜訪客戶，甚至只是到不同地方參加活動，都可能接觸到新的消息。有人可能介紹工作、提供合作機會，也可能因為聊天而得到原本沒有想過的賺錢方向。這類收入未必一開始就很大，卻有機會慢慢發展。尤其原本正在尋找副業、接案或想增加收入來源的人，更適合多接觸外界資訊。雲蔚老師表示，很多時候機會不會自己找上門，換個環境反而容易看見不同選擇，屬蛇者的秋分財運來自「動一動」後產生的變化，可說是另闢蹊徑。屬牛的人先前花時間累積的成果，較容易在這段時間看到回報。雲蔚老師說明，這種好處不一定是突然出現一大筆錢，反而可能表現在加薪、獎金、工作機會增加，或原本談了很久的合作終於有結果。平時做事比較有耐性的屬牛者，往往願意把事情一步一步完成，前面看起來可能沒有特別亮眼，但到了秋分前後，累積的成果開始受到注意，就比較容易轉化為實際收入。如果近期正在等待工作上的結果、洽談合作或處理一項長期計畫，可以特別留意對方的新回覆。對做生意或接案的人而言，老客戶回頭、介紹新客戶，也可能成為收入增加的來源。雲蔚老師建議，這段時間不需要為了追求快速賺錢而改變原本的做法，反而是把已經做好的事情再往前推一步，更容易看到成果。屬馬的人在秋分前後，容易出現一些平常沒有預期的收入機會。雲蔚老師分析，這筆錢不一定來自固定薪水，也可能是臨時接到的工作、朋友介紹的案子、額外獎金，甚至是過去投入的事情開始有回收。對正在經營副業的人來說，這段時間尤其值得留意。原本只是抱著試試看的想法，可能突然有人詢問、下單或願意合作。屬馬的人本來就比較敢於嘗試，碰到機會時也不太喜歡拖太久，因此容易比別人更早採取行動。不過，雲蔚老師也提醒，看到收入機會時別急著把所有機會都接下來，投資或花錢之前仍應先看清楚條件。雲蔚老師表示，獅子座前陣子做事可能較為綁手綁腳，總覺得一身功夫卻找不到發揮的地方。隨著秋分到來，行動力有望逐漸提升，讓獅子座開始主動處理手上的棘手專案。當主管與客戶看到積極的工作態度，也可能因此獲得更多資源或獎金機會。雲蔚老師建議，只要維持積極的行動力，把該談的條件好好爭取，年底前的收入表現有望更加亮眼。第4名 金牛座金牛座腦中那些平時被認為過於天馬行空的點子，這段時間可能遇到真正欣賞的人。雲蔚老師指出，這個秋天金牛座對市場潮流的敏銳度較高，就連平時在網路分享的興趣或副業，也可能意外吸引更多顧客。金牛座不再只依賴固定薪水，而是懂得利用身邊現有的工具與平台，替自己開闢新的收入來源。靠著敏銳的市場觀察力，各種外快與合作邀約也可能陸續出現。雲蔚老師表示，處女座過去這段日子所付出的努力，到了秋分前後有機會逐漸看見成果。向來對工作品質有高度要求的處女座，在這個收穫的季節，可能迎來較直接的回報。公司在評估整體績效時，處女座過去累積的專業表現與工作成果，也有機會受到肯定，進而帶來獎金或其他收入上的變化。這種靠著自身能力累積而來的成果，也能讓處女座更有安全感。人際關係是天秤座今年秋天值得關注的財運來源。雲蔚老師分析，隨著季節轉換，天秤座周遭可能出現各式各樣的合作機會，不管是過去合作過的老客戶，還是透過聚會認識的新夥伴，都可能帶來有價值的資訊或合作邀約。天秤座不一定需要把自己弄得焦頭爛額，只要維持良好的人際互動，便有機會從人脈關係中獲得新的工作或收入機會，讓財務狀況逐漸變得寬裕。天蠍座過去面臨的財務壓力，有機會在秋分前後逐漸獲得改善。雲蔚老師表示，天蠍座敏銳的直覺，在這段期間可能發揮在投資理財或本業突破上，有機會較早注意到市場變化與潛在機會。不論是過去關注的投資標的出現變化，或是談妥一筆重要合作，都可能帶來收入上的正面發展。雲蔚老師提醒，這段時間雖然財運看好，但仍應審慎評估投資與合作條件，妥善掌握機會，避免因一時衝動做出財務決定。