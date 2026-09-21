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「很開心能夠陪同蕭美琴 Bi-khim Hsiao副總統與 賴瑞隆市長候選人一起來到位於前鎮區的「勘熟所」。高雄市前鎮、小港區市議員候選人黃敬雅表示，為了打造友善的動物環境，市長候選人賴瑞隆這次特別提出了「人寵共好的高雄：毛孩四個寶」政見，這也和她一直以來的理念不謀而合。前鎮區的「勘熟所」這間優質的寵物友善餐廳，同時結合了充滿溫度的貓咪中途認養空間！黃敬雅表示，副總統蕭美琴和立委賴瑞隆都是出了名的「超級貓奴」，一踏進店裡，一起和毛孩自然互動、分享彼此的「養貓日常」，並靜靜聽著店主述說這些中途孩子背後的故事，每一個救援與照顧的經歷，都讓人非常感動。黃敬雅認爲，毛小孩如同珍視的家人。為了打造友善的動物環境，瑞隆市長候選人這次特別提出了「人寵共好的高雄：毛孩四個寶」政見，這也和我一直以來的理念不謀而合。黃敬雅表示，在年初時提出「寵物公園永續化與精緻化」、「既有公園微型升級」及「升級義務動保員」三大主張。她期盼透過推動寵物公園草皮輪替休養、為高齡毛孩增設安養療癒區，並在社區廣設雙層防臭垃圾桶等微型設施，讓動保政策從展示型真正走入日常。黃敬雅也承諾未來若有機會進入議會，我會繼續全力推動各項動物友善政策，努力落實讓高雄成為更「重責任、懂飼主、護毛孩」的全台動保指標城市。黃敬雅也謝謝「勘熟所」給毛孩們一個溫暖的避風港，也呼籲大家一同支持領養代替購買，讓大家一起為毛小孩的未來加倍努力。