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▲譚松韻在《蘭香如故》中遭歹徒拿刀挾持被救下後，狼狽爬行還嚇到哭不出聲，讓觀眾秒入戲超心疼。（圖／翻攝自微博）

譚松韻和劉學義搭檔演出古裝劇《蘭香如故》人氣飆漲，3天就漲了120萬粉絲，外傳她將接下權謀劇《我本賢良》，一改甜美形象，飾演一位要勾引男主角的寡婦，而男主角是田嘉瑞，令人期待。譚松韻在《蘭香如故》中原為千金沈嘉蘭，卻因家族捲入叛變風波遭抄家，女眷在祖母的帶領之下全數自盡，她則被一對奴籍夫妻救走，以他們病逝女兒「許蘭香」的名義活下去。譚松韻展現精湛演技，從取巧、察言觀色，遇到駭人事蹟發抖、爆哭等情緒，都跳脫以往大家對她在偶像劇中傻白甜的想像，外傳她將接下權謀劇《我本賢良》，該劇設定是穿越仙俠劇，譚松韻的角色「金喜」穿越到古代變成寡婦，沒想到日子過得閒情逸致的她，對男主角「顧覺非」動了心思，還試圖勾引對方，此時戰死的丈夫突然回來，讓人期待譚松韻的表現。