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▲譚松韻私下穿搭簡單可愛。（圖／翻攝自微博@譚松韻）

▲譚松韻也能駕馭隨性的風格。（圖／翻攝自微博@譚松韻）

譚松韻近來主演的《蘭香如故》口碑飆升中，她在劇中從16歲演到80歲，前期樸素的打扮，一雙大眼睛和娃娃臉，笑起來清純可愛，加上她身形嬌小，說是16歲一點也不違和，不過其實譚松韻是1990年出生，實際年齡已經36歲，比劇中飾演趙星棠的李夢還大（李夢33歲）。除此之外，譚松韻也曾經是66公斤的肉肉女，靠著多喝水、運動，吃飯細嚼慢嚥瘦到42公斤，且長年維持。譚松韻頂著一張娃娃臉幾乎看不出來實際年齡已經36歲，她演過許多古裝劇，最受到討論的是《後宮甄嬛傳》，她飾演14歲就進宮的淳貴人，不過其實她當時已經21歲。換下古裝後，譚松韻私服簡單俐落又中性，加上素顏看起來年紀又更小，讓人忍不住驚嘆，究竟是怎麼做到的！然而，譚松韻除了長相甜美，嬌小身材也是一大優勢，但162公分的她也曾經胖到66公斤過，為了瘦身，她堅持清淡飲食，吃火鍋也不沾醬料，還會刻意放慢進食速度、細嚼慢嚥，這樣容易有飽足感，也不會暴飲暴食。不僅如此，譚松韻也會跑步、重量訓練，如果太忙，她會在洗澡前做15分鐘的伸展，長期做下來一樣能達到鍛鍊肌肉線條的效果。最重要的是，養成多喝水的習慣，維持身體的代謝，不僅瘦下來，皮膚和氣色也都變好。