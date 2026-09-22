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貿易休戰是否持續？

台灣議題與貿易戰果

向伊朗施加壓力

美國總統川普與中國國家主席習近平預計將在24日於白宮舉行今年第二次川習會，雙方究竟會在此次談及什麼議題備受關注，美國對台灣軍售是否會成為談判桌上籌碼也再度成為焦點，路透列出此次談判的三項重點，認為川普在面對國內民調下滑的困境之下，加上習近平不急於讓步，可能不會有太多結果。根據路透報導，引述分析人士指出，目前的局勢消長降低了外界對本周川習峰會的期望。習近平並不急於做出讓步，而川普則受到伊朗戰爭牽制，這場戰爭不僅打擊了他的聲望，也傷及美國民眾的錢包。儘管台灣等棘手議題可能浮上檯面，但路透認為，這場會晤的核心焦點，在於兩國領導人是否會釋放訊號，延長去年達成的貿易休戰協議。布魯金斯學會（Brookings Institution）外交政策專家、曾任美國國家安全會議中國事務主任秦江南(Jon Czin)表示，「習近平其實並非在尋求任何實質成果。他希望延長與川普之間的協定，好讓中國有時間鞏固自身實力」。白宮官員試圖淡化達成重大突破的可能性。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國副總理何立峰周日在紐約主持了預備性會談，為人工智慧（AI）安全防護措施及非敏感產品貿易等領域可能的協議鋪路。然而，自去年10 月與習近平達成休戰協議以來，川普的注意力被其他無數外交政策戰場分散，包括伊朗和烏克蘭的戰爭，中國自身也面臨諸多挑戰，例如國內需求放緩及持續低迷的房地產危機；但川普試圖馴服的這頭出口巨獸卻持續咆哮，中國對全球貿易順差正朝著連續第二年突破1兆美元的方向邁進。雖然美國遏制 Shein 和 Temu 等電商巨頭所依賴的小額免稅包裹政策已見成效，但在今年中國出口至美國的約 6,500 種產品類別中，有超過半數與 2025 年相比仍實現增長。總部位於華府的智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）美中經濟關係專家甘思德（Scott Kennedy）表示，川普政府「以為能透過大規模單邊施壓逼迫中國讓步，但這並未發生。」路透引述分析人士說法指出，如果習近平掌握了主導權，這將進一步引發亞洲的美國盟友焦慮。這些盟友預期這位中國領導人將施壓川普，要求華府放軟對台灣的支持態度。川普對記者透露，兩人 5 月在北京會晤時，習近平曾多次向他詢問台灣問題，包括軍售以及華府防衛台灣的決心。川普將一筆價值 140 億美元的待批准對台軍售案稱為與北京談判的「籌碼」。台北與東京的部分官員擔心，他可能會為了在 11 月期中選舉前取得政治戰果，引發啟動該籌碼的動機；這場期中選舉對他所在的共和黨而言可能是一場硬仗。這些政治戰果可能包括中國採購波音（Boeing）客機或農產品，或是承諾遏制流入美國、引發鴉片類藥物危機的芬太尼前體化學品。復旦大學教授、曾任中國外交部顧問的吳心伯表示，中美關係已變得更加交易導向，雖然華府可能希望優先進行貿易談判，但對北京而言，美國在台灣問題上的態度才是關鍵。「如果你們回應我們在台灣問題上的關切，我們也願意回應你們在其他問題上的關切，無論是執法合作還是採購美國農產品」美方亦認為習近平擁有能力向伊朗施壓，以結束這場將川普支持率推至其新低的戰爭。然而，習近平並未表現出太大的意願。路透先前曾指出，北京正透過一套規避制裁的機制向伊朗出售價值數十億美元的商品；中國外交部則宣稱對該機制不知情。美國上個月威脅要對與伊朗有業務往來的國家實施二次制裁，貝森特將其稱為「經濟D-Day」（Economic D-Day），但這些措施似乎尚未施加於德黑蘭最大的貿易夥伴身上。分析人士指出，這進一步證明川普急於維持與習近平關係的穩定，以便將精力集中於其他地方，而這種安排同樣符合這位中國領導人的利益。東尼布萊爾全球變革研究院（Tony Blair Institute for Global Change）資深地緣政治研究員奧斯曼(Ruby Osman)表示，「習近平和川普都認為，保持雙邊關係穩定相當有幫助，這樣他們就能專注於更緊迫的事務上」，對川普而言，那是伊朗問題；對習近平來說，不管是誰接替川普，先建構好中國內部的韌性才是要務。