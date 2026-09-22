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▲皇家馬德里與馬德里競技球迷分區應援，現場氣氛隨比賽進程持續升高。（圖／DAZN提供）

▲DAZN與Roborock石頭科技宣布合作將延續至西甲國家德比，最大獎將送出伯納烏馬德里德比門票2張。Roborock石頭科技台灣行銷經理鄭軍睿（左三）與皇家馬德里球衣得獎者合影。（圖／DAZN提供）

西甲在台灣的觀賽方式，正從單純線上收看，逐漸延伸到大型線下球迷聚會。DAZN日前攜手Roborock石頭科技，在台北大巨蛋SPORTS NATION舉辦「DAZN之夜－西班牙馬德里德比」直播派對，吸引超過200名球迷到場。活動結束後，雙方也預告合作將延續至下一場西甲國家德比，並推出預測活動，最大獎為2027年4月5日伯納烏馬德里德比門票2張，持續把西甲球迷文化帶進台灣市場。這場馬德里德比直播派對選在台北大巨蛋SPORTS NATION舉行，現場集結皇家馬德里與馬德里競技兩隊球迷，超過200人一同看球。除了同步直播賽事，活動也安排西甲有獎徵答、足球PK挑戰與比分預測抽獎，讓球迷不只是看比賽，也能實際參與互動。這類線下觀賽活動，近年逐漸成為國際賽事平台經營台灣市場的重要方式。對球迷來說，最大差異在於，不再只是各自在家收看，而是能夠和支持相同球隊的球迷一起看球、應援。DAZN目前在台灣轉播西甲聯賽，皇家馬德里、巴塞隆納、馬德里競技等球隊都有固定支持族群。這次馬德里德比活動結束後，DAZN與石頭科技也宣布，合作將延伸至下一場西甲國家德比，推出「DAZN × 石頭科技－西甲國家德比神預測活動」。活動最大獎為2027年4月5日皇家馬德里在伯納烏主場出戰馬德里競技的門票2張，等於從台灣的觀賽派對，進一步把球迷送進西班牙現場。馬德里德比之所以長年維持高度話題性，不只是因為兩隊同城競爭。皇家馬德里擁有龐大冠軍歷史與全球球迷基礎，馬德里競技則長年以強硬防守、韌性與高強度對抗聞名，兩支球隊在文化、風格與球迷認同上存在明顯差異。也正因如此，每次兩隊交手，除了聯賽積分之外，本身就帶有很強的城市競爭意味。這次台北活動，兩隊球迷也分成不同應援陣營，每逢進球、攻門與爭議判罰，現場反應完全不同，某種程度上也把馬德里的同城對抗搬到了台北。DAZN Taiwan總經理江欣鴻表示，馬德里德比一直是西甲最具代表性的賽事之一，希望透過這類活動，讓台灣球迷不只透過轉播觀看，也能有實際聚會、應援與交流的空間。對DAZN來說，從串流轉播延伸到實體活動，也代表運動平台競爭不再只是「誰有轉播權」，而是誰能建立更完整的球迷體驗。Roborock石頭科技今年正式成為皇家馬德里全球合作夥伴，這次也共同參與台北馬德里德比活動。石頭科技台灣行銷經理鄭軍睿表示，希望透過足球賽事合作，創造更多與台灣球迷互動的機會。雙方接下來還將把合作延伸到國家德比預測活動，並以伯納烏馬德里德比門票作為最大獎，讓台灣球迷有機會從「在台北看球」，進一步變成「親自到西班牙看球」。