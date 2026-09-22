中華隊21日收穫1金1銀1銅，尤其是軟網混雙余凱文、黃詩媛連退日本強敵，為中華隊收下本屆首面金牌，排名也從首日第9，直接大躍進至第7

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軟網混雙奪金！中華隊金牌終於開張

其中2018年雅加達亞運曾奪金的資深名將余凱文，與新搭檔黃詩媛，四強、金牌戰都擊敗日本強敵，為中華隊奪下首面金牌。

中華隊單日收1金1銀1銅 排名升至第7

此外其他項目像是射擊一哥李孟遠以及男團，資格賽都高居第2晉級，競技體操「雙王牌」唐嘉鴻、李智凱也晉級決賽，女籃3X3則爆冷擊敗地主日本，單日收穫2勝，上述項目未來幾天內都有機會叩關獎牌。

中國23金傲視群雄 地主日本仍排第2

中國在「超級獎牌庫」游泳項目單日再奪5金，展現壓倒性實力，此外空手道、射擊一共拿到4金，單日又拿到18面獎牌，包含12面金牌，目前23金10銀5銅、總獎牌數48面

名古屋亞運9/20各國獎牌排行榜：

名次 國家 金牌🥇 銀牌🥈 銅牌🥉 獎牌數 1 中國 23 10 5 38 2 日本 8 12 12 32 3 韓國 5 3 15 23 4 哈薩克 4 1 3 8 5 泰國 3 1 0 4 6 香港 2 3 3 8 7 台灣 1 3 2 6 8 澳門 1 3 0 4 9 緬甸 1 1 1 3 10 烏茲別克 1 1 1 3

2026年名古屋亞運第2天賽程結束，，總獎牌數為6面，中國則單日再收下12面金牌，23金10銀5銅暫居第一，總獎牌數38面也遙遙領先各國，地主日本則單日2金入袋，目前仍排第2。中華隊今（22）日指標賽事軟網隊混雙賽事出戰，2組人馬都評估有望奪牌，此外，空手道好手石政中，也在男子67公斤級奪下一面銅牌，為空手道再添一面獎牌，此外，武術男子太極拳太極劍全能，台灣名將孫家閎第三度叩關亞運，上午太極拳先拿下9.733分，下午太極劍再繳出9.720分，兩項總分19.453分，最終摘下銀牌，生涯首度站上頒獎台。中華隊21日在軟網、武術與空手道項目各奪下1金1銀1銅，單日收穫3面獎牌可喜可賀，其他國家方面，，都遙遙領先各國，日本方面，最強的軟網方面被中華隊擊敗，單日僅有游泳、空手道拿到2金，目前累積8金12銀12銅，獎牌榜仍排名第2。第3韓國則是5金13銀15銅，總獎牌數23面排名第3，接續是哈薩克、泰國與香港，中華隊則靠金牌入袋，排名從首日第9，爬升到第7，僅落後給第6香港的2金3銀3銅。