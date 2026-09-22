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▲芝芝回應和多米多羅的感情狀態。（圖／翻攝自Threads＠chloe_0917）

網紅多米多羅和芝芝的感情風波延燒，甚至男方姊姊還出面嗆芝芝情緒勒索家人，每次吵架都要爸爸幫忙協調。今（22）日凌晨芝芝在Threads上發表最終聲明，公開與多米多羅交往一年多的完整時間軸，針對外界關心的感情爭議、金錢糾紛及感情勒索等指控進行正面回應，並強調沒有情緒勒索一事，「事實是在我們交往的一年中，若有發生較大的爭執，或是多米多羅無力處理的情況下，他的家人都會一起介入溝通」。芝芝在聲明中提到，發現多米多羅和前女友還有聯繫，並且互動曖昧時馬上提出分手，多米多羅請爸爸介入溝通，最後答應會封鎖前女友，兩人才繼續交往，後來又發現他和AV女優互相追蹤，當下發生較激烈的溝通，多米多羅提出分手，再度透過多米多羅的爸爸介入溝通。針對多米多羅姊姊指控她和前男友持續保持聯絡，以及每次吵架都要男方父親調解，用情感勒索男方家人等指控，芝芝強調跨國搬家手續正進行中，且家人介入溝通為雙方過去共識，絕無勒索一說。芝芝表示，本次聲明旨在還原事實，呼籲大眾切勿過度臆測，若後續出現不實指控將保留法律追訴權。她也對佔用社會資源向公眾致歉，並表示這將是最後一次對感情事宜發表回應。