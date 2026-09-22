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▲2026年名古屋亞運棒球項目，中華隊在首戰不敵韓國隊，次戰將交手泰國隊。（圖／記者朱永強攝影）

⚾名古屋亞運中華隊賽程

日期 時間（台灣時間） 對戰 場地 9月21日 17：30 中華隊 0：5 韓國 岡崎中央球場 9月22日 11：00 中華隊 vs 泰國 豊橋市民球場 9月23日 17：30 中華隊 vs 香港 豊橋市民球場 9月25日 17：30 B1 vs A1 豊橋市民球場 9月25日 17：30 B2 vs A2 岡崎中央球場 9月26日 17：30 B1 vs A2 豊橋市民球場 9月26日 17：30 A1 vs B2 岡崎中央球場 9月27日 11：00 銅牌戰 岡崎中央球場 9月27日 17：30 金牌戰 豊橋市民球場

⚾名古屋亞運棒球預賽排名

A組排名 球隊 戰績 預賽結果 1 日本 1勝0敗 - 2 菲律賓 1勝0敗 - 3 中國 0勝1敗 - 4 巴勒斯坦 0勝1敗 -

B組排名 球隊 戰績 預賽結果 1 韓國 1勝0敗 - 2 泰國 1勝0敗 - 3 台灣 0勝1敗 - 4 香港 0勝1敗 -

⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs泰國隊基本資訊

⚾名古屋亞運棒球分組、賽事規則

⚾亞運棒球上屆金牌是誰？台、日、韓金牌次數對比

▲2026年名古屋亞運棒球項目，中華隊推出中信兄弟新秀黃玠瀚先發面對泰國隊。（圖／中華棒協提供）

⚾亞運棒球中華隊過往戰績如何？

⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs泰國隊戰局分析

▲2026年名古屋亞運棒球項目，中華隊首戰不敵韓國隊，全隊打線遭到封鎖，9局上陳晨威才敲出全隊首安。（圖／記者朱永強攝影）

⚾名古屋亞運棒球 中華隊vs泰國隊陣容

⚾名古屋亞運棒球要去哪看？

收看管道 適用平台/頻道 支援裝置與說明 方案與轉播備註 電視頻道 中華電信MOD 電視機上盒（愛爾達體育1至4台，第200至203頻道） 適合家中已有MOD設備的觀眾，節目表請關注愛爾達官方公告。 東森電視 有線電視頻道 已開設2026亞運專區，完整轉播時刻表待官方進一步公布。 線上與行動平台 ELTA.tv 手機、平板、電腦（支援多螢觀看） 列入超值全餐保證內容：90天方案599元／180天方案999元／360天方案1899元（另有運動幣及期間限定優惠） Hami Video 手機、平板、電腦（支援多螢觀看） 可依個人需求選擇運動館等相關訂閱方案，隨時隨地追蹤賽事。

▲名古屋亞運轉播資訊一覽。（圖／愛爾達提供）

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目預賽持續進行，前役對韓國隊吞下敗仗的中華隊，今（22）日台灣時間上午11點於豊橋市民球場交手泰國隊，力拚本屆賽會首勝。中華隊推出中信兄弟22歲新秀投手黃玠瀚先發，泰國隊則預計派出「台泰混血」林國樑（Suppakorn Lin）應戰對戰組合：中華隊 vs 泰國隊比賽時間：9月21日11：00（台灣時間）比賽場地：豊橋市民球場先發投手：中華隊（黃玠瀚，中信兄弟）vs泰國隊（林國樑，Suppakorn Lin）A組：日本、中國、菲律賓、巴勒斯坦B組：台灣、韓國、香港、泰國🚩賽制：9局制（5局相差15分以上、7局相差10分以上，即提前結束）🚩延長賽：第10局起採無人出局、一二壘有人突破僵局制🚩晉級規則：預賽取分組前2名晉級複賽，複賽再取前2名進行金牌戰，後2名進行銅牌戰韓國：6金（1998、2002、2010、2014、2018、2023）日本：1金（1994）中華隊：1金（2006）自1994年亞運納入棒球項目以來，過去8屆賽事金牌，皆由中華隊、日本隊、韓國隊三強包辦。棒球從1990年第11屆北京亞運成為示範項目，並於1994年第12屆廣島亞運成為正式項目，直至第19屆杭州亞運，中華隊無役不與，共拿下1金、4銀、3銅的成績。2006年杜哈亞運，中華隊靠著林智勝的再見安打，以8：7擊退日本，奪下台灣棒球史上首面亞運金牌。2023年杭州亞運，中華隊殺進冠軍賽，最終以0：2不敵韓國隊，以銀牌作收。中華隊亞運預賽第2戰，推出中信兄弟今年選秀第4輪新秀黃玠瀚先發。身高193公分的黃玠瀚畢業於國立體大，最快球速153公里，選秀前被視為是完成度較高的大專投手，亦是兄弟下半季即戰力新秀之一，不過黃玠瀚還沒投入一軍戰場，就先在亞運亮相。林國梁父親是台灣人、母親是泰國人，目前為「速帕運動」棒球訓練教練。上屆杭州亞運，林國梁就曾對中華隊先發，主投5局失10分（6責失分），最終吞下敗投。中華隊首戰遭到韓國隊完封，今日改交手泰國隊，泰國隊前役逆轉香港隊，奪下預賽首勝。雖然雙方實力有段差距，但仍不可輕敵，兩隊在上屆杭州亞運預賽也曾碰頭，當時泰國隊在首局先馳得點，中華隊則在比賽中段攻下大量分數，最終以12：1大勝。中華隊預賽首戰不敵韓國隊，最大原因出在團隊打擊遭到封鎖，且吞下15次三振，擊球狀態明顯不理想。中華隊今日必須重整旗鼓，找回打擊手感，否則又會是一場苦戰。投手：王彥程（韓華鷹）、林昱珉（亞利桑那響尾蛇3A）、郭子銓（台灣電力）、林佾葳（合作金庫）、王宇傑（台灣電力）、王政浩（合作金庫）、黃玠瀚（中信兄弟）、徐翔聖（養樂多）、游宗儒（列特博）、郭定泓（台灣電力）、劉致榮（無所屬）捕手：蔡瑋泰（台南市）、張翔（統一獅）內野手：陳敏賜（台壽霸龍）、高育瑋（合作金庫）、李亦崴（合作金庫）、黃韋盛（中信兄弟）、林雨力（台壽霸龍）、劉基鴻（味全龍）、陽柏翔（樂天金鷲）外野手：陳晨威（樂天桃猿）、朱迦恩（統一獅）、楊振裕（合作金庫）、陳孝允（合作金庫）投手：Gabriel Pongsiri Buranasiri、Yuri Kayanuma、Ryan Thamakit Kehoe、林國梁（Suppakorn Lin）、Linus Sunpet Oudom、Phuriphat Promma、Jiraphat Saengnak、Nattapat Uamwilai捕手：Anuchit Lungloek、Nanthawat Maneesiri、佑介良人（Yusuke Ryoto）內野手：Nattapon Chaichuay、Jake Jie Ren Chaisongkram、Alexander Clark、Oliver Graeme Dunn、Naruephol Muangkasem、Phongsathon Nituthon、Phuttabut Petsunthad、Piyathat Saibuakaew、Teetat Suwannasang外野手：Setthawut Bucha、Joseph Matthew Daru、Yuthai Ryoto、Porrawit Wongsuwan