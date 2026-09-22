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▲統一獅資深應援團長陳達平分享陳鏞基加入統一獅隊後的兩首應援曲，透露應援口號的產出過程。（圖/記者陳云茹攝）

▲達平號召獅迷帶加油棒進場，讓傳統應援復刻的更到位。（圖/記者陳云茹攝）

統一獅傳奇球星陳鏞基引退賽於 9 月 19 日、20 日在台南亞太棒球場隆重登場，兩天吸引超過4.1萬人進場。幾乎滿座的觀眾席上，球迷揮舞著復古加油棒，場邊傳來許久不見的管樂吹奏聲，齊聚重現經典傳統應援，引退賽最終在一聲聲「Go Go Let’s Go 陳鏞基」中感動落幕。《NOWnews今日新聞》特地專訪統一獅資深應援團長陳達平，聽他親自分享眼中的「台灣轟炸機」，以及這首洗腦應援曲背後的演變由來。陳鏞基2010年年底投入中職選秀，成為選秀狀元並加入統一獅，資深應援團長達平分享「台灣轟炸機」應援曲由來，那個年代的台灣棒球是以管樂隊吹奏應援曲，當時有位管樂老師提議西洋管樂奧勒岡（Oregon）中有片段很符合陳鏞基的調性，所以當時先以這首歌作為他回台打球的第一首應援曲。在2013年中職應援風格轉變的驅使下，場邊管樂開始轉換成數位音樂的應援，各球隊也開始為陣中代表性選手打造專屬應援曲，才誕生了現在這首耳熟能詳的洗腦歌曲，其中的口號則參考了日本職棒時常讓洋將使用的「Let’s Go Let’s Go（選手名）」，並改編為更有著力點的「Go Go Let's Go 陳鏞基」。在應援間奏中，總會穿插團長用渾厚嗓音喊出來的「他是誰」、「再一次」、「大聲點」這類詞語，也成為陳鏞基應援當中的點睛之筆。達平說，這些詞彙其實是因為過去獅隊球迷不多，大多球迷可能偶爾才進場一次，為了讓觀眾願意跟著喊出球員名字，才設計這些提示點和互動性，希望藉此增加球迷開口跟著應援的意願。另外，在陳鏞基引退系列賽前一週，網路上開始有資深球迷揪團帶加油棒去看引退賽，達平也發文號召球迷帶著加油棒進場，希望藉此復刻傳統應援的精髓，「過去無論啦啦隊女孩或觀眾，帶加油棒是稀鬆平常的事情，但轉換成數位音樂應援後，大家開始注重手勢、舞蹈，加油棒就被捨棄了，但鏞基加入中職的時期，是傳統管樂應援的時代，希望透過加油棒增添現場畫面，也藉此告訴大家，陳鏞基是屬於那個世代代表性球員。」當被記者問及「你眼中的陳鏞基是什麼樣的球員/人」，與陳鏞基共事多年的達平笑著回答「真的要說的話，你可能要採訪好幾個小時」。達平形容陳鏞基在球場上對自我要求高到像是有「棒球潔癖」，只有百分百準備才會上場，當他上場就會帶給大家很高的期待值，不過只要比賽結束、完成自我檢討，陳鏞基不會讓情緒延伸到場外，「他會主動跟每個人打招呼，無論你是什麼角色和職位，包含自我儀容的管理也十分注重，是讓人覺得很有品味、很紳士的球員。」不過，親切隨和的陳鏞基也有十分在意的「禁區」，達平透露他非常珍愛、保護球具，絕對不可以亂碰，還曾說過「球棒就像一把寶劍，球衣是我身上的鎧甲，我必須保護好這些東西才能上場」，場上的棒球堅持也延伸到場下的棒球潔癖，造就了他的高自我要求和成就。