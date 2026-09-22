統一獅傳奇球星陳鏞基引退賽於 9 月 19 日、20 日在台南亞太棒球場隆重登場，兩天吸引超過4.1萬人進場。幾乎滿座的觀眾席上，球迷揮舞著復古加油棒，場邊傳來許久不見的管樂吹奏聲，齊聚重現經典傳統應援，引退賽最終在一聲聲「Go Go Let’s Go 陳鏞基」中感動落幕。《NOWnews今日新聞》特地專訪統一獅資深應援團長陳達平，聽他親自分享眼中的「台灣轟炸機」，以及這首洗腦應援曲背後的演變由來。
「他是誰？陳鏞基」並非初代應援 達平解密「台灣轟炸機」應援演變
陳鏞基2010年年底投入中職選秀，成為選秀狀元並加入統一獅，資深應援團長達平分享「台灣轟炸機」應援曲由來，那個年代的台灣棒球是以管樂隊吹奏應援曲，當時有位管樂老師提議西洋管樂奧勒岡（Oregon）中有片段很符合陳鏞基的調性，所以當時先以這首歌作為他回台打球的第一首應援曲。
在2013年中職應援風格轉變的驅使下，場邊管樂開始轉換成數位音樂的應援，各球隊也開始為陣中代表性選手打造專屬應援曲，才誕生了現在這首耳熟能詳的洗腦歌曲，其中的口號則參考了日本職棒時常讓洋將使用的「Let’s Go Let’s Go（選手名）」，並改編為更有著力點的「Go Go Let's Go 陳鏞基」。
在應援間奏中，總會穿插團長用渾厚嗓音喊出來的「他是誰」、「再一次」、「大聲點」這類詞語，也成為陳鏞基應援當中的點睛之筆。達平說，這些詞彙其實是因為過去獅隊球迷不多，大多球迷可能偶爾才進場一次，為了讓觀眾願意跟著喊出球員名字，才設計這些提示點和互動性，希望藉此增加球迷開口跟著應援的意願。
另外，在陳鏞基引退系列賽前一週，網路上開始有資深球迷揪團帶加油棒去看引退賽，達平也發文號召球迷帶著加油棒進場，希望藉此復刻傳統應援的精髓，「過去無論啦啦隊女孩或觀眾，帶加油棒是稀鬆平常的事情，但轉換成數位音樂應援後，大家開始注重手勢、舞蹈，加油棒就被捨棄了，但鏞基加入中職的時期，是傳統管樂應援的時代，希望透過加油棒增添現場畫面，也藉此告訴大家，陳鏞基是屬於那個世代代表性球員。」
應援團長眼中的陳鏞基 棒球潔癖又愛漂亮的紳士
當被記者問及「你眼中的陳鏞基是什麼樣的球員/人」，與陳鏞基共事多年的達平笑著回答「真的要說的話，你可能要採訪好幾個小時」。
達平形容陳鏞基在球場上對自我要求高到像是有「棒球潔癖」，只有百分百準備才會上場，當他上場就會帶給大家很高的期待值，不過只要比賽結束、完成自我檢討，陳鏞基不會讓情緒延伸到場外，「他會主動跟每個人打招呼，無論你是什麼角色和職位，包含自我儀容的管理也十分注重，是讓人覺得很有品味、很紳士的球員。」
不過，親切隨和的陳鏞基也有十分在意的「禁區」，達平透露他非常珍愛、保護球具，絕對不可以亂碰，還曾說過「球棒就像一把寶劍，球衣是我身上的鎧甲，我必須保護好這些東西才能上場」，場上的棒球堅持也延伸到場下的棒球潔癖，造就了他的高自我要求和成就。
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陳鏞基2010年年底投入中職選秀，成為選秀狀元並加入統一獅，資深應援團長達平分享「台灣轟炸機」應援曲由來，那個年代的台灣棒球是以管樂隊吹奏應援曲，當時有位管樂老師提議西洋管樂奧勒岡（Oregon）中有片段很符合陳鏞基的調性，所以當時先以這首歌作為他回台打球的第一首應援曲。
在2013年中職應援風格轉變的驅使下，場邊管樂開始轉換成數位音樂的應援，各球隊也開始為陣中代表性選手打造專屬應援曲，才誕生了現在這首耳熟能詳的洗腦歌曲，其中的口號則參考了日本職棒時常讓洋將使用的「Let’s Go Let’s Go（選手名）」，並改編為更有著力點的「Go Go Let's Go 陳鏞基」。
應援團長眼中的陳鏞基 棒球潔癖又愛漂亮的紳士
當被記者問及「你眼中的陳鏞基是什麼樣的球員/人」，與陳鏞基共事多年的達平笑著回答「真的要說的話，你可能要採訪好幾個小時」。
達平形容陳鏞基在球場上對自我要求高到像是有「棒球潔癖」，只有百分百準備才會上場，當他上場就會帶給大家很高的期待值，不過只要比賽結束、完成自我檢討，陳鏞基不會讓情緒延伸到場外，「他會主動跟每個人打招呼，無論你是什麼角色和職位，包含自我儀容的管理也十分注重，是讓人覺得很有品味、很紳士的球員。」
不過，親切隨和的陳鏞基也有十分在意的「禁區」，達平透露他非常珍愛、保護球具，絕對不可以亂碰，還曾說過「球棒就像一把寶劍，球衣是我身上的鎧甲，我必須保護好這些東西才能上場」，場上的棒球堅持也延伸到場下的棒球潔癖，造就了他的高自我要求和成就。